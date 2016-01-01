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العدد 10137 الإثنين 9 يناير 2017 الموافق 11 ربيع الآخر 1438
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شفافية وزارة الداخلية في التعامل مع حادثة «جو» وحرصها على تبيان الحيثيات تستحق التقدير
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