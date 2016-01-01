القائد الأعلى يشيد في كلمة في سجل كبار الزوار بالمستوى العالي للجاهزية الاحترافية التي يتميز بها أفراد الحرس الوطني
الجاهزية القتالية تدل على الالتزام بالحفاظ على المكتسبات الوطنية وصيانة أمن الوطن والمواطنين
تتمة
نماذج لخطب جمعة غير ملزِمة واستراتيجية لتحديث الخطاب.. المفتاح لـ الأيام:
مسجونو تطرف تبين لهم الحق بعد برنامج العدل الإرشادي
أفاد وكيل وزارة
استيراد الدواء الجنيس مرتبط بانتهاء براءة الاختراع.. الصحة:
%20 من أدوية الوزارة يتم توفيرها من خلال المناقصات المحلية
أكدت وزارة الصحة التزامها بالإجراءات المتعلقة بسياسة توفير الأدوي
أكد الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة الدكتور وليد المانع انه تم تسعير جميع الخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية المقدمة للمرضى غير البحرينيين والمقيمين، بما فيها تسعير المواصلات الطبية الاسعاف في
ترامب أجاز الهجوم ومن بين الضحايا ابنة العولقي وجندي أمريكي
مقتل العشرات من عناصر القاعدة في هجوم أمريكي باليمن
قتل عشرات من مسلحي القاعدة اضافة الى مدنيين وجندي امريكي في اليمن ليل السبت الاحد في هجوم شنت
الداخلية تنعى الملازم هشام الحمادي الذي قتل بطلق ناري
استشهاد رجل أمن في عمل إرهابي بمنطقة البلاد القديم
نعت وزارة الداخلية، ببالغ الحزن والأسى، الشهيد الملازم أول هشام حسن محمد الحماد
مؤكدًا أن واشنطن الأقدر على تحديد آليات مواجهة الإرهابيين.. وزير الخارجية:
البحرين تتطلع لمرحلة جديدة من العلاقات الوثيقة مع أمريكا
أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن مملكة ال
كشفت الوقائع الخاصة بملف مقاضاة عناصر حزب الله في الداخل السعودي عن اضطلاع العشرات منهم بخمس مهام رئيسة، تنطوي على التأييد والدعم والتجنيد...
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا الأحد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجرى...
سيطر جيش النظام السوري أمس الأحد وبعد معارك دامت أكثر من شهر على منطقة وادي بردى قرب دمشق، والتي تعد خزان المياه المغذي للعاصمة، في خسارة ج...
معرض صغير في نيويورك سيسلط الضوء على قصص معروفة من المسلمين الذين خاطروا بحياتهم لإنقاذ الشعب اليهودي من الاضطهاد
نشرت مجلة ت...
على خلفية الزيارة التي يقوم بها العاهل المغربي محمد السادس إلى أثيوبيا التي بدأها الجمعة قالت وكالة أنباء المغرب العربي إن هذه الزيا...
تمكنت قوات التحالف العربي العاملة في اليمن، أمس السبت، من تدمير طائرة عسكرية بدون طيار في منطقة شمال المخا قبل إطلاقها من منصة متنقلة كانت...
دخل جيش النظام السوري أمس السبت للمرة الأولى منشأة عين الفيجة التي تزود العاصمة دمشق بالمياه والتي كانت خاضعة لسيطرة فصائل معارضة منذ أكثر...
قررت ايران أمس السبت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بعد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب منع دخول الايرانيين ورعايا ستة بلدان مسل...
لمحبي المأكولات البحرية وصفة قديمة تكاد أن تنسى، تحضر عند توافر الخثاق (الحبار) الصغير، Baby Calamari. يحتاج الحبار عناية فائقة لتنظيف...
وفاة جون هيرت بعد صراع مع المرض
توفي الممثل البريطاني المخضرم السير جون هيرت الذي رشح لجائزة أوسكار لأفضل ممثل عن دوره ف...
تستعد الفنانة اللبنانية سارا خوري لإطلاق جديدها الخليجي الذي يحمل عنوان الوداع وهي أغنية عاطفية من كلمات الشاعر الإماراتي طار...
يلتقي بيت الشعر بيت إبراهيم العريض، بالشاعرة الجزائرية ربيعه جلطي، في أمسية موسومة بـ أما زال الشعر طريقنا نحو الآخر؟!، إذ ست...
يستمر مهرجان أوال المسرحي الدولي العاشر بتقديم عروضه المسرحية التي انطلقت في الخامس والعشرين من الشهر بعرضين لمسرح أوال جزيرة ا...
تتوجه الفنانة زهرة الخرجي بعد أيام إلى تركيا لتصوير مسلسل عربي من إخراج البحريني حسين الحليبي، والعمل من تأليف الإماراتي محمد أحمد حسين، وه...
كثيرًا ما نسمع أنه ليس هناك حب في العلاقة الزوجية، وأن الحب الذي بدأ متأججًا وقويًا قبل الزواج، سوف ينتهي ويتلاشى، إذ أن الزواج هو العنصر ا...
يمد الكركم جسم الإنسان بفوائد عديدة لما يحتويه من خصائص طبية كثيرة، حيث تحتوي مكوناته على العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، ك...
يعرف عن العلاج الطبيعي بأنه يستخدم لإعادة الحركة لدى الأشخاص الذين قد تعرضوا لإصابات نتيجة ممارسة الرياضة أو نتيجة التعرض لحوادث، إضاف...
دعا مدير مديرية شرطة مطار البحرين الدولي، المسافرين، إلى الحضور للمطار لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالسفر قبل ساعتين على الأقل من إقلاع...
استطاع فريق البحرين ميريدا للدراجات الهوائية أن يحافظ على مراكز متقدمة من بين العشرة الأوائل في إنهاء المرحلة السادسة من طواف سان خوان بالأ...
أقيمت ثاني منافسات بطولة الأساتذة يوم الاثنين الموافق 23 يناير2017. على صالة اوزون، عندما تنافس كل مشارك ضد منافسه ولعب شوطا واحدا وغير الح...
حقق نادي الشباب لقب بطولة التعاون التنشيطية الأولى لكرة قدم الصالات الفوتسال بفوزه على فريق العدلية وولفز بخمسة...
وصل رئيس الاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية محمد قاسم الى العاصمة البنغلاديشية دكا ويرافقه الامين المالي للاتحاد النيبالي نيرانجان رانجباشي،...
أعلن القائمون على بطولة BRAVE أن النسخة الثالثة ستقام في مدينة كوريتيبا البرازيلية وذلك في الثامن عشر من شهر مارس القادم، إذ تعتبر مدينة كو...
حث الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، مجلس الإدارة الجديد للاتحاد البحريني للكرة الطائرة على وضع ا...
اعتمدت الجامعة الخليجية أسماء المحاضرين في الدورة الاحترافية في الاعلام المرئي والإذاعي والتنسيق الاعلامي التي ستقام خلال الفترة من 16 الى...
غدًا آخر يوم على انتهاء فترة العروض المبكرة التي تقدمها حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط على تذاكر سب...
أعلن الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية عن برنامج عمله للعام 2017، وذلك عبر امينه العام الباكستاني امجد ملك الذي كشف عن ابرز الانشطة والفعالي...
يواصل نادي راشد للفروسية وسباق الخيل استعداداته التنظيمية لإقامة مهرجان سباق الخيل على كأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خل...
في اليوم الأخير من دوري المجموعات تشهد ملاعب نادي البحرين للتنس بالجفير مساء اليوم 5 مباريات حاسمة لتحديد الفرق الأربعة المتأهلة للدور قبل...
دون نادي البسيتين اسمه في سجل الأبطال للموسم الرياضي 2016/2017 لمسابقات ألعاب القوى بعدما توج بلقب بطولة فئة الشباب لسباق اختراق الضاح...
رفع العقيد الركن عبدالحكيم الشنو رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية السيزم جزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام حضرة صاحب...
حقق منتخبنا الوطني للرجال أول ميدالية ذهبية في بطولة صاحب السمو أمير دولة الكويت السادسة الدولية للرماية والبطولة العربية الثا...
أشاد أمين السر العام للاتحاد البحريني للرماية داوود حسين المانع بموقف الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرماية في تجديد الثقة في المهند...
يبدأ منتخبنا للرماية للسيدات مشوار البطولة في التاسعة من صباح اليوم مسابقة الرماية بندقية 10 أمتار حرة سيدات والتي ستشهد منافسات قوية.
أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن العالم اليوم أكثر تفاؤلا وتطلعا لمستقبل أفضل لما يراه من معطيات تتسم ب...
كان الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي في مقدمة مودعي صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال لدى مغادرته البلاد أمس يرافقه نجل...
استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مكتبه بقصر القضيبية أمس سفير كوريا الجنوبية لدى المملكة بارك هو.
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أكد وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين وسائل الصحافة والإعلام الخليجي، بما يرتقي برسالتها الجوهرية في ن...
قال وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي إن العلاقات البحرينية - الإماراتية تمر بأبهى صورها، مؤكدا أن البحرين والإمارات بلد واح...
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى برقية شكر جوابية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزي...
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى برقية شكر وامتنان من الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خ...
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء برقية شكر جوابية من الشيخ محمد بن راشد آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة جرا...
بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن راشد آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة جرافيتي...
استقبل وزير شؤون الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا بمكتبه مجموعة من أهالي منطقة البلاد القديم يتقدمهم عبدالجليل العويناتي عضو...
خديجة العرادي:
شدد السفير البحريني لدى العراق صلاح المالكي على ضرورة التزام المواطنين البحرينيين بضوابط وارشادات الحكومة...
أفادت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة تلقت 1200 طلب لدخول السوق الشعبي خلال ال...
قام فريق طلابي من قسم الهندسة الميكانكية في جامعة البحرين بعمل كرسي كهربائي يحقق للشخص المعاق درجة عالية من الاستقلالية والقدرة على التنقل...
استقبل رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد وفدًا من هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية الشقيقة خلال زيارته لمبنى الديوا...
قال مدير إدارة الاتصال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فهد جاسم بوعلاي إن مجموع الطلبات التي تلقتها إدارة الاتصال بشؤون الا...
أكد المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبا ورئيس شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة مينابار ا...
أبدى بعض قضاة المحاكم الشرعية اعتراضا على نقل محاكم الأسرة إلى منطقة أخرى، وعلمت الأيام من مصادر أن بعضهم سيتقدم باعتراض...
صرّحت رئيس النيابة بنيابة محافظة الجنوبية زينب العويناتي أن النيابة تلقت بلاغًا من مديرية شرطة المحافظة الجنوبية مضمونه أن التحريات توصلت إ...
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض وامانة سر عبدالله مح...
قرّرت محكمة الاستئناف العليا السادسة برئاسة القاضي ابراهيم الزايد وعضوية القاضيين ضياء هريدي وصلاح رزق وأمانة سر يوسف بوحردان تأ...
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي ابراهيم الزايد وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز ابو العز وإمانة سر يوسف بوحردان، بسجن خ...
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس بسجن 4 متهمين لمدة 3 سنوات بعد ادانتهم بوضع قنبلة وهمية في منطقة عالي.
النيابة العامة أسندت...
أنا أرملة بحرينية وأم لستة أبناء وأعتني باثنين من أبناء ابنتي الأيتام، نسكن كلنا في بيت العائلة الذي هو ورث لأهل زوجي المتوفى، تفاجأت في يو...
انا احد المواطنين الذين صبرت اعواما طويلة الى ان حصلت على الطلب الاسكاني الذي تقدمت به منذ العام 1989، حيث تحقق الحلم المؤقت في العام 2008...
اتقدم بالشكر والعرفان الى محمد عبداللطيف العوجان على المعاملة الاخلاقية الراقية التي يعامل بها الناس، حيث يشعر الشخص المتحدث مع تلك العائلة...
قدمت عائلتي الى البحرين قبل اكثر من 37 عاما، حيث كانت تعيش في مصر بعد خروجها من دولتها الام فلسطين، وفي العام 2002 حصل والدي ووالدتي ع...
رجال لهم من الدعم والتوجيه البناء على النزلاء من اجل اصلاح وتأهيل ودعم وارشاد ورحمة وعطف عليهم.. من هؤلاء الرجال النقيب عبدالله عيسى م...
ما نيب قادر أخفى المشاعر
يا نهر المحبة يا نور النواظر
يا روح في نبضي يا روحي ودمي
يحفظك ربي يادر الجواهر
ي...
يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مركز الأورام بمجمع مستشفى السلمانية الطبي لما يقدمونه من خدمات طبية لجميع المرضى للمواطنين وا...
إن نعم الله تعالى على عباده كثيرة يصعب حصرها، قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فأنى لنا أن نحصي هذه النعم التي...
بالإشارة إلى الموضوع المنشور بصحيفتكم الغراء في العدد (10146) الصادر يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2017، تحت عنوان 4 سنوات من ع...
قديماً كانت الصحافة ووسائل الإعلام تتندر بحالة الرعب التي تنتاب الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب من الإصابة بأي عدوى ومن التعرض للجراثيم...
هل جربت أن تومض بعينيك لترى إذا كانت رؤيتك قد تعرضت لتشوش؟ أم لاحظت أنك لا ترى ظلاماً رغم أن الجفون قد أغمضت العينين لثوانٍ معدودة؟
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أكد علماء من بريطانيا وألمانيا أن درجة مقاومة الإنسان للأمراض وقوة مناعته تتوقف على فصول السنة.
وحسب موقع "روسيا اليوم&qu...
أضاف التحديث الأخير لتطبيق "واتساب" ميزة جديدة تتيح للمستخدمين في المحادثات الجماعية مشاركة موقعهم الجغرافي في ا...
أحيت النجمة شيرين عبدالوهاب، مساء الجمعة الماضية، حفلا بمدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء ضمن أنشطة مهرجان طابا هايتس الذي تنظ...
تعرض لاعب كرة السلة النيوزلندي الذي يلعب لصالح فريق بريكرز، أكيل ميتشل، لحادث أليم ليلة الخميس أثناء خوضه مباراة لكرة السلة حيث خ...
ينتظر العالم خلال السنوات القليلة المقبلة ظهور أول "تريليونير" في تاريخ البشرية، أي أول شخص يمتلك ثروة تزيد عن التريليون دولار...
استيقظت مدينة السويس شرق مصر صباح الجمعة على جريمة بشعة، حيث قتل شاب والدته التي طالبته بالوضوء استعدادا لصلاة الفجر. وتلقى مدير أمن الس...
كشف السيدة التي ظهرت في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو على أبنائها، تفاصيل قضيتها ومعاناتها، وذلك خلال زيارة قامت بها ال...
تعرّضت سيّدة مصرية للإعتداء وهتك العرض، من قبل شقيق زوجها "م.ك"، بمساعدة والدته، إثر طلبها الطلاق من زوجها المغترب.
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