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العدد 10158 الإثنين 30 يناير 2017 الموافق 2 جمادى الأولى 1438
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منذ سنوات ونحن نسمع عن اجتماعات رسمية تبحث عن ضوابط لمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين، متى تعلن نتائج هذه الاجتماعات؟
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