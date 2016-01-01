جلالته يلتقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الروسي في أبوظبي.. الملك:
توثيق ونماء العلاقات بين البحرين والإمارات لخدمة المصالح المشتركة
التقى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
التجارة: استئناف النشاط في الجزيرة ورويان
أوضحت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنها قد انتهت من تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بقرار ال
23 قضية أخطاء طبية والتحقيق في قتل الضابط الحمادي ومصاب الدراز جارٍ.. النائب العام:
انخفاض الجرائم في البحرين و117 ألف قضية وردت للنيابة في 2016
النيابة العامة تباشر الدعوى بحق أحد رجال الدين المتهم بجرائم جمع وغسل الأموال
صرح المحامي العام الأول أحمد الدوسري بأن النيابة العامة لاتزال تباشر أمام المحكمة الكبرى الدعوى الجنائية المتهم فيه
ناصر بن حمد: دعم الشباب وتحقيق الأهداف الأممية سبيل التقدم والرخاء العالمي
إطلاق جائزة الملك حمد لتمكين الشباب العالمي من مقر الأمم المتحدة
أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك
يتعلق بالقضاء العسكري
النيابي يتسلم مشروعًا ملكيًا لتعديل الدستور
قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب النائب محمد ميلاد إن النيابي تسلم أمس
عُلم أن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي سيقوم بزيارة لمملكة البحرين في النصف الأول من الشهر الحالي وذلك ضمن جولة خليجية تشمل السعودية وقطر.
وسيبحث الرئيس الفلبيني خلال جولته تعزيز العلاقات الفلبينية الخليجية.
أعاد الاتحاد الأفريقي رسمياً المغرب لعضويته أمس بعد أكثر من 3 عقود من انسحاب الرباط مما كانت تسمى آنذاك منظمة الوحدة الأفريقية. وفي سابقة م...
بدأ البرلمان البريطاني ظهر أمس الثلاثاء مناقشة مشروع القانون الذي يهدف الى السماح للحكومة ببدء مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاو...
دعا الاتحاد الاوروبي ايران أمس الثلاثاء الى تجنب تعميق الريبة اثر تقارير عن اجراء ايران تجربة على صاروخ بالستي متوسط المدى. و...
أعدم النظام الإيراني، الأحد، 4 شبان تتراوح أعمارهم بين 22 و26 عاماً على الملأ في مدينتي مشهد وبندر عباس شنقاً حتى الموت، وذلك بتهمة المحارب...
حصلت قوات سوريا الديموقراطية وهي تحالف فصائل عربية وكردية، للمرة الاولى على مدرعات امريكية وتلقت وعدا من ادارة الرئيس الجديد د...
بعد أقل من ساعة على إقالته وزيرة العدل بالوكالة لرفضها تطبيق قراراته التنفيذية المتعلقة بمنع رعايا 7 دول الدخول إلى أمريكا ووق...
جدّد الملك محمد السادس التأكيد على أنه لن يدخر جهدًا في الدفاع عن مدينة القدس ونصرة أهلها، وصيانة حقوقهم المشروعة التي يكفلها لهم القانون ا...
صوت البرلمان العراقي بالإجماع على مطالبة الحكومة بالرد بالمثل على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر دخول مواطنيه وست دول...
قالت شرطة كيبيك إن شخصًا واحدًا ممن قبض عليهما فيما يتعلق بالهجوم على المسجد الكندي يعتبر مشتبها به، في حين يعتبر الرجل الآخر شاهدًا. ولم ت...
أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها أمس الإثنين عن تعرض فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم إره...
أجرى الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاحد اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اتفقا خلاله على ضرورة التطبيق الصارم&...
يختتم مسرح أوال عند الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على مسرح الصالة الثقافية مهرجانه المسرحي الدولي العاشر والذي ضم ست عروض مسرحية...
ضمن فعاليات الدورة 48 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أقيمت احتفالية مشوار نجم للفنانة غادة رجب وسط حضور كبير من الجمهور الذي تفاعل معها وقدم ل...
نظمت هيئة البحرين للثقافة والآثار محاضرة في متحف البحرين الوطني مساء أمس الأول قدمها الدكتور ماساشي آبي بعنوان البعثة الأثرية اليابا...
ضمن حفلات القرية العالمية في دبي ومن تنظيم شركة بلاتينيوم ريكوردز شارك الفنان ماجد المهندس بحفل ضم حضور أكثر من عشرين الف شخص.
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اختيرت الفنانة شمس الكويتية ضمن 100 شخصية الأكثر تأثيرًا بالكويت، حيث احتلت شمس الأغنية العربية المركز الخامس بالقائمة التي أحصاها ونشرها ا...
لم تكن القصة القصيرة على قمة أجندات المشهد الأدبي البحريني خاصة أن عددًا من كتب فيها من الكتّاب البحرينيين لا يتعدى أصابع اليد، لكنها...
يشكو بعض الشباب من اليأس بسبب عدم تبني مواهبهم الكثيرة والتي باتت حبيسة الأدراج والمواقع الإلكترونية من دون وجود دعم حقيقي لها من قبل...
أجرى الاتحاد البحريني لكرة الطاولة انتخابات لجنة الحكام بالاتحاد التي يترأسها بشير العلوي بحضور أمين السر العام إبراهيم محمد سيادي. وأسفرت...
أكد هشام بن محمد الجودر وزير شئون الشباب أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بتخصيص نصف يو...
تشهد حلبة البحرين الدولية إقامة الفعالية السنوية الثانية عشرة على التوالي لـGulfRun بمشاركة أكثر من 60 سيارة رياضية من ا...
مملكة البحرين أول دولة آسيوية تستضيف هذه البطولة
منح الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF رس...
استقبل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة في مكتبه بالأمانة العامة للمجلس، رئيس لجنة شؤون الشب...
أكد أحمد النجار رئيس لجنة الإحصاء بالاتحاد البحريني لكرة السلة أن لجنته وبالتعاون والتنسيق مع اللجنة الفنية سوف تعمل عل...
تبدأ اليوم المرحلة الثانية من العروض المبكرة على تذاكر سباق الـFORMULA 1 جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2017 التي تطرحها حلبة البح...
تقام اليوم مباراتا الدور قبل النهائي لبطولة مجموعة جناحي الاستثمارية القابضة لفرق التنس التي ينظمها حاليا نادي البحرين للتنس، وكان قد...
ارتفعت الاستعدادات التنظيمية في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل لإقامة سباق الخيل الكبير على كأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد...
الصربي دراغان النويدرات تفوق فنيًا على الوطني جان الحالة
التحكيم البحريني أثبت كفاءته في إدارة المب...
أكد وائل محمد المعراج عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني للرماية أن ذهبية الرامية مريم حساني في مسابقة الشوزن أدخلت مملكة ا...
أشاد الرامي سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لاعب منتخبنا الوطني لمسابقة رمي الأطباق الطائرة الشوزن سكيت 75 طبقا للرجال...
انطلق شوزن الرامية المتألقة مريم حساني لاعبة منتخبنا الوطني للسيدات ضارباً في الذهب العربي محققاً أول ذهبية لممل...
انطلق شوزن الرامية المتألقة مريم حساني لاعبة منتخبنا الوطني للسيدات ضارباً في الذهب العربي محققاً أول ذهبية لمملكة البحر...
نجح فريق النجمة من تحقيق انتصار صعب على منافسه فريق الشاب بنتيجة 24/23 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء يوم أمس الثلاثاء على...
خسر فريق الحد الاول لكرة القدم أمام فريق ناساف كراشي الأوزبكستاني بأربعة اهداف دون مقابل خلال مواجهة الفريقين ضمن ملحق...
أصدرت هيئة جودة التعليم والتدريب تقريرها السنوي (الثامن) للعام الأكاديمي 2015- 2016، تحت شعار: التعلم مدى الحياة حيث تضم...
قام الدكتور جاسم حاجي، الباحث والخبير التكنولوجي والتنفيذي البحريني، بإهداء كتابه "تكنو-إداري إنسكلوبيديا"، للبروفيسور غسان...
ترأس مملكة البحرين اجتماعات الدورة الـ36 للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية، التي تعقد بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية يومي...
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد علي النعيمي أن الوزارة، وضمن جهودها للارتقاء بنتائج الطلبة في الامتحانات الوطنية في دورتها الجديدة،...
أعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة أن مكتب الجوازات بمجمع الخدمات الأمنية بالمحرق، سيكون مفتوحًا يوم السبت المقبل من الساعة 8 صباحًا إلى...
نظمت وزارة الإسكان محاضرة بعنوان الاعتبارات الخاصة في التصاميم الإنشائية لمشاريع الأبنية الاستراتيجية، حيث تم خلالها توضيح حج...
سارة نجيب
أفاد وزير التربية والتعليم بأن الوزارة قامت بتوفير مواد تعليمية تفاعلية رقمية بلغ عددها (1024) رخصة إثراء، وذل...
استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمكتبه في القيادة العامة أمس سمو الفريق الركن الشيخ محمد بن...
أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن محاولات تقويض الأمن لن تثني همة حكومة عقدت العزم على اجتثاث الإرهاب وم...
أدانت مملكة البحرين بأشد العبارات وتستنكر الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة بال...
صدر عن صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، قرار رقم (4) لسنة 2017 بتع...
استقبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بمكتبه أمس، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد...
قال ديوان الخدمة المدنية إنه أطلق التحديث الجديد لتطبيق الهواتف الذكية الموظف الحكومي الذي يقدم المزيد من الخدمات الالكترونية...
استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء بمكتبه وفد لجنة الاقتصاد والطاقة في البوندستاغ الألماني برئاسة الدكتور...
ذكر المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة ممدوح المعاودة بأن النيابة العامة قد استكملت تحقيقاتها في البلاغين المقدمين من قبل إدا...
قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحق...
توفيت طفلة تبلغ من العمر عامًا ونصفًا بعد تلقيها العلاج بإحدى العيادات الخاصة، فيما أكد عمها بأن ابنة شقيقه كانت تعاني من زكام وحمى بس...
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي أسامة الشاذلي، وعضوية القاضيين وائل إبراهيم ومحمد سيد سيف وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل...
قضت محكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس برئاسة القاضي أسامه الشاذلي، وعضوية القاضيين وائل إبراهيم ومحمد سيد سيف وأمانة سر أحمد السليمان، ببرا...
قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله حكم أول درجة من بخفض الحكم الصادر بحق مدان في قض...
قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله بتأييد الحكم الصادر بحق متهمين أدينا بجلب الهيرو...
قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله بتعديل الحكم الصادر بحق مدانين بسرقة مسن ب...
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية الثالثة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة س...
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي أسامه الشاذلي، وعضوية القاضيين وائل إبراهيم ومحمد سيد سيف وأمانة سر أحمد السليمان، أمس ا...
إلى متى سيقبل المواطن على نفسه أن يعيش في محيط وهو عالم بظلمه؟ إلى متى سيقبل أن تهدر إنسانيته حتى يكسب رضا الناس عنه، إلى متى سيقبل أن يستق...
بعد زيارة خاطفة لمركز يوسف بن عبدالرحمن انجنير الصحي بمدينة عيسى لمست رضا وسعادة من أحد الأطباء المخلصين من أبناء المملكة على تخصيص ال...
في حب البحرين أرض الوفي والزين
يا كملها با الزين محبوبتي البحرين
عاشق أنا عاشق قاصد هوى البحرين
بلادي أنت الأمان...
في الحكاية اختبأت أشجار النسيان
هي أحلى من الكلمات
لحظات كأنفاس الصباح
وبعض اللحظات عمر
وبعض العمر حياة
المواطن البحريني يحلم بأمور كثيرة تكون سببًا في تغيير حياته، أحلام جميلة يعيشها ولا يراها، تلك هي العلاوة السنوية التي ينتظرها سنة كاملة، ي...
أتوجه بندائي الى هيئة الكهرباء والماء علّها تنظر في أمرنا وتلغي اشعار قطع التيار الكهربائي عنا.. وقد وصلنا اشعار من الهيئة يوم الاربعاء الم...
عمري واحد وأربعون عامًا بحرينية من أب بحريني وأم بحرينية ولكني لا أملك الجواز البحريني حتى هذا العمر المتقدم، والسبب يعود الى والدي الذي رف...
هل تعلمون أن هناك جملة من العادات والسلوكيات تواظبون على فعلها بعد الطعام، ومن شأنها أن تتسبب لكم أضرارًا حقيقية؟
إذ إن لبعض ا...
يؤدي الموز إلى الوفاة في غضون ساعتين من الوقت إذا كان مصاباً ببعض الأعراض القاتلة التي قد يسهو عنها المستهلك.
ويصبح الموز مسمو...
تمكنت الشرطة الفلسطينية من القبض على شخصين مشتبه بهما بسرقة مبلغ يقدر بـ 200 ألف دولار أميركي و1000 دينار أردني من داخل منزل متسولة في...
ويستمر مسلسل السباق بين المرأة والرجل.. أيهما أقدر وأجدر إلى آخر قائمة أفعال التفضيل منذ عصور الصيد واكتشاف الزراعة مرورا بالكثير...
أعلن علماء من جامعة ستانفورد الأمريكية العريقة أنهم يعكفون علي تطوير تطبيق تكنولوجي جديد في ساعات اليد قادر على أن يخبرك ب...
أقام المصمم العالمي إيلي صعب حفلاً بمناسبة إطلاق مجموعته الجديدة لربيع 2017 ضمن أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية باريس و أشعلت النجمة ال...
وثقت امرأة أسترالية آخر لحظات في حياتها بشريط فيديو، قبيل دقائق من مصرعها مع صديقها في تحطم طائرة صغيرة.
ونشرت إندا كاكرواتي (30...
أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل أمس الثلاثاء تحقيق إيرادات قياسية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي...
وقعت جريمة غامضة بمحافظة قنا جنوب مصر، حيث قام مزارع بإطلاق الرصاص على أطفاله الخمسة وزوجته وشقيقته في وقت واحد فأرداهم قتلى.
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كشف الأمير خالد بن طلال، عن تأجيل إجراء العملية الجراحية المقررة في رأس نجله الوليد والتي كان مفترضًا أن تكون الشهر المقبل، حيثُ كا...
إنتشرت على صفحات التواصل الإجتماعيّ، صورة لإمرأة مشوّهة الوجه، قيل إنّها تعود للفنانة اللبنانية “تينا زبيدي” زوجة الشاعر أني...
نفى خالد يوسف، المخرج وعضو مجلس النواب المصري، أن يكون منعه من السفر أمس والتحقيق معه بشأن حيازته عقار “زانكس” مؤامرة عليه ب...
نشرت النجمة عبير أحمد عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي،فيديو صدم متابعيها لهول ما شاهدوه.
وظهرت عبير في الفيديو والكدما...
ذكرت مصادر صحفية أن محكمة في جدة أصدرت حكما يقضي بسجن شاب سعودي لمدة 4 أعوام وجلده 500 جلدة، وذلك بعد تورطه في علاقة غير شرعية مع فتاة ع...
ما إن يضع المعتمر قدميه في صحن الحرم المكي حتى ينبهر بشدة برودته رغم أشعة الشمس اللاهبة، سر هذه البرودة وضع افتراضات عديدة من المغردين ف...
وضع رجل كاميرا مراقبة في غرفة نومه الزوجية من أجل مراقبة زوجته لشكه في تصرفاتها المريبة تجاه طفلهما.
وأثبتت كاميرا المراقبة دا...