نفذت السلطات الكويتية أمس الأربعاء حكم الإعدام بحق سبعة أشخاص بينهم أحد أعضاء الأسرة الحاكمة وامراة تسببت بمقتل عشرات بعدما اشعلت حريقًا في خيمة زفاف زوجها بدافع الغيرة، في أول عمليات إعدام في الإمارة الخليجية منذ منتصف 2013. و