واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران بعد تجربة الصاروخ الباليستي.. ترامب:
إيران تلعب بالنار ولن أكون طيّبًا معهم مثل أوباما
كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي &
الرئيس الفرنسي يؤكد الطابع الإرهابي للاعتداء
منفذ هجوم متحف اللوفر مواطن مصري دخل البلاد في يناير
ذكر مصدر مطلع على التحقيق الجاري في الاعتداء الذي استهدف عسكريين أمس الجمعة في باحة متحف اللو
قال مايكل فلين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض أمس، إن الولايات المتحدة لن تتسامح بعد الآن مع الأعمال الاستفزازية من جانب إيران التي تهدد مصالحها.
وأضاف فلين المجتمع الدولي كان متسامحًا جدًا مع سلوك إيران السيئ. وقال
حذرت كل من يتستر على أي من هذه العناصر.. الداخلية:
البحــث عن الإرهــابي علي محمـد حكيـم العـرب
أعلنت وزارة الداخلية أنه جارٍ البحث عن المدعو: علي محمد علي محمد حكيم العرب (23 عامًا) من سكنة مدينة ح
يضم 100 موظف تحت إشراف وزير الإعلام.. مصدر:
تعيين رئيس تنفيذي لمركز الاتصال الوطني قريبًا
علمت الأيام من مصدر أن وزارة شؤون الإعلام تجري استعداداتها حاليًا لتشغيل
كثافة سكانية.. محلات ومطاعم.. ومدينة جديدة مرتقبة
ازدحام شارع البديع.. مكانك سر!!
52 ألف سيارة تعبر يوميًا شارع البديع بحسب إحصائيات لوزارة الاشغال والبلديات،
عدد العاطلين الذين وظّفتهم الوزارة 11489 منذ العام 2011.. وزير العمل:
ارتفاع البطالة إلى 4.3% وتناقص عدد المستفيدين من التدريب إلى 2241
أظهرت أرقام أرسلها وزير ال
خلال افتتاح منتدى التنمية الخليجي حول تقنيات الاتصال.. مشاركون:
22 مليون خليجي يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي
كشف مشاركون خليجيون في المنتدى التنمية الخليجي الـ37 حول تقنيات الاتصال والتنمي
موجـــة البـــرد تحســـن المزاج البحرينـــي
تأثرت مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي بموجة برد قارسة نتيجة مرور منخفض قطبي، إذ أعلنت إدارة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة المواصلات والات
أرسل الجيش الأمريكي مدمرة تابعة للبحرية قبالة اليمن، قرب مضيق باب المندب. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات...
نددت الامم المتحدة أمس الجمعة بـانتهاكات خطيرة بحق اقلية الروهينغا المسلمة في بورما، وقالت ان مئات منهم قت...
قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن السفارة الروسية في العاصمة السورية دمشق تعرضت للقصف أمس الأول الخميس وأمس الجمعة دون وقوع إصابات. وأ...
بريشتينا - ا ف ب:
دعا الأمين العام للحلف الأطلسي أمس الجمعة المسؤولين في كوسوفو وصربيا الى الهدوء اثر تص...
قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم يجب أن تتم من خلال عمل المجتمع الدولي لإنشاء مناطق آمنة لهم في سوريا. ون...
مزار شريف (أفغانستان) - ا ف ب:
أفاد مسؤولون أفغان محليون أن ثمانية عناصر من الشرطة من عائلة واحدة قتلوا أمس الجم...
قالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أمس الجمعة إن هجومًا جديدًا على مقاتلي تنظيم داعش في مدينة الموصل العراقية قد...
استدعت الإمارات، أمس الخميس، القائم بأعمال السفارة الإيرانية في أبوظبي احتجاجاً على تزويد إيران الميليشيات الحوثية بالأسلحة.
تسلمت تونس الاربعاء مواطنًا رحلته المانيا لعلاقته بأنيس العامري مرتكب اعتداء برلين الذي اودى بحياة 12 شخصًا، حسبما اعلنت...
واشنطن - رويترز:
عبّر وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي عن أمله أمس في الانتهاء من إقامة جدار على طول الحدود...
قالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى اليوم الخميس بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
ولم تتوفر معل...
قتل ستة من عناصر الشرطة اليمنية أمس الخميس في كمين نسب إلى تنظيم القاعدة في جنوب اليمن، وفق مصادر أمنية. وفي جنوب البلاد ايضًا حيث تنشط الج...
تقدم أعضاء في الكونغرس الأمريكي بمشروع قرار لفرض عقوبات جديدة ضد إيران إثر برنامج الصواريخ البالستية وعلى خلفية دعم طهران للإر...
أعلنت وزارة الخارجية في كازاخستان في بيان، أمس الخميس، أن روسيا وإيران وتركيا ستجري محادثات بشأن كيفية تطبيق وقف لإطلاق النار...
مخصصة موضوعها لـ الشعر الموجه للأطفال من الفئة العمرية (6-12) سنة. أعلنت مؤسسة عبدالحميد شومان الثقافية، ف...
من المعلوم أن شريعة الإسلام جاءت بحفظ الضروريات الخمس، وحرمت الاعتداء عليها وهي الدين والنفس والمال والعرض والعقل. ولا يختلف المسلمون...
إبداع صيغة مفردة لـ إبداعات، تلك التي جاءت قبل عامين تقريبًا محملة بكم من اللوحات التي احتضنها مركز...
عن العلاقة بين القصة القصيرة جدًا، بوصفها جنس أدبي حديث، وباقي الأنواع الأدبية المقاربة، من حيثُ الخواص، والتقنية، وبعض الآليات، كالقص...
منذ انطلقت الإدارة الجديدة لـ أسرة الأدباء والكتاب في استلام مهامها، وهي تنشغل بتحريك الساحة الثقافية في المملكة، بالعدي...
ليست العبرة في الغالب في كل العروض التي يستضيفها المهرجان، إنما العبرة قد تكون في عرض مسرحي واحد وحيد، يشكل اتجاها نوعيا واستثنائيا في المس...
ينتمي الشاعر حسين السماهيجي على وفق تأريخ إصدار المجموعات الشعرية الى جيل الثمانينات على الرغم من نشره الشعر في نهاية السبعينات،...
التقت صفحة التواصل الأستاذ فؤاد أحمد الحمر رئيس قسم الأنشطة الفنية بإدارة الخدمات الطلابية لتسليط الضوء أكثر على فعالية مراسم فن الطفل...
شكل وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي لجنة ينصب عملها على تعزيز جهود الوزارة في الاستعداد للامتحانات الوطنية المقبلة والمبا...
شاركت مجموعة من الفنانين البحرينيين والفرق الموسيقية في ألبوم غنائي جديد جمع أصواتهم حيث طرح مؤخرا في الأسواق تحت عنوان بحرين ميوزك&...
يستعد مسرح البيادر لتقديم مسرحية جديدة بعنوان حقائب وذلك في السادس عشر من الشهر الجاري عند الساعة الثامنة مساء على مسرح...
تشارك كل من بينيلوبي كروز وهيو جاكمان وكاترين دونوف وايثان هوك في مهرجان برلين السينمائي الذي كشف المنظمون عن برنامجه المتفائل»...
تحتفل المغنية البريطانية فيرا لين بعيد ميلادها المائة الشهر المقبل بإصدار ألبوم يضم أغنيات كلاسيكية لها مما قد يجعلها أول من يصل لقوائم الأ...
أعلنت نجمة البوب الأمريكية بيونسيه أنها وزوجها جاي زي نجم الراب ينتظران توأما، وكتبت بيونسيه على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ان...
صرحت الفنانة زهرة عرفات بأنها فنانة البحرين الأولى وذلك عبر إحدى القنوات الخليجية، وعلقت قائلة أقول هذا عن قناعة فلا ت...
يواصل مهرجان تاء الشباب التحضير لإطلاق نسخته الثامنة يوم غد السبت 4 فبراير بدعم من مؤسسة تمكين، حيث يعمل شباب المهرجان على إع...
كرر فريق المالكية فارس الغربية إسقاط خصمه المحرق بهدفين مقابل هدف يوم أمس على استاد مدينة خليفة، ضمن افتتاح الجولة (10)...
امتدح مارسيل ديساييه، أسطورة تشيلسي والمنتخب الفرنسي السابق، التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم فريق أرسنال، كما انتقد زميله في الفريق الألماني مس...
وضع ظهور جيل جديد من المشجعين، كرة القدم الانجليزية على طريق موسم قياسي، وفي كل الدرجات الأربع للكرة الانجليزية تخطى متوسط ال...
لندن - (أ ف ب):
سيكون تشلسي المتصدر امام فرصة ازاحة غريمه اللندني اللدود ارسنال عن درب لقب الدوري الانكليزي الممتاز، عندما يستض...
نظم اتحاد كرة القدم بطولة كأس بنك البحرين الوطني لفرق الدرجة الاولى عام 1995، والتي فاز بها النادي الأهلي، والصورة من المباراة النهائي...
جانب من اجتماع اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس الخليج العربي الثامنة لكرة القدم التي اقيمت بالبحرين عام 1986، ويظهر فيها الشيخ عيسى بن محم...
لاعب القادسية السابق المتعدد المواهب، والجوكر ان صح التعبير عنه، سعد طرار مارس مختلف الألعاب الرياضية، وتألق فيها بدءًا...
صورة لفريق الجزيرة بالمحرق احد الاندية التي اندمجت تحت مسمى نادي الحالة، والصورة يعود تاريخها للعام 1970، حينما حقق الفريق بطولة دوري الدرج...
نجم الكرة المصرية ولاعب الاهلي لكرة القدم محمود الخطيب زار البحرين في منتصف الثمانينات، واقام مؤتمرًا صحفيًا بالمناسبة، والصورة للمؤتمر الذ...
كشفت صحيفة إسبانية أسباب تأجيل خطوة تمديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ينتهي في صيف 2018، مع برشلونة الإسباني، وقالت صحيفة موندو...
أوضح أرسين فينجر، مدرب نادي أرسنال الإنجليزي، أمس الجمعة إن لاعب الوسط آرون رامسي سيغيب عن الملاعب مدة ثلاثة أسابيع، بسبب شد في عضلات الساق...
أكد جون تيري، لاعب وقائد نادي تشيلسي، أن تواجد فريقه في صدارة جدول ترتيب البريمييرليج ليس مفاجأة، مشيرًا إلى أن البلوز وصلوا لذلك بعد...
أعلنت مجلة فوربس الأمريكية اليوم عن قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في العالم خلال عام 2016 والتي تصدرها نجم ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كري...
تحدث رونالدينيو، أسطورة برشلونة والمنتخب البرازيلي السابق، عن علاقته بالإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني السابق للبارسا، والمدرب الحالي ل...
عواصم - وكالات:
تسعى إدارة ريال مدريد الإسباني، لاستغلال العلاقة غير المستقرة بين سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومديره ال...
أعلنت رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم، التي يرأسها الألماني كارل هاينز رومينيجه، تقسيم الجوائز المالية التي حصلت عليها الأندية الأوروبية...
اختتمت بالعاصمة السويسرية جنيف أعمال الدورة الأربعين بعد المائة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، والتي شاركت فيها وزيرة الصحة فائقة ا...
أعلنت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن وزارتها تعكف حاليا على وضع البرامج التفصيلية للخطة الوطنية للصحة، التي تم إقرارها مؤخرا من قبل مجلس...
اجتمع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف في مكتبه بديوان الوزارة بعضو مجلس النواب النائب عبدالرحمن...
لقد كرّم الله سبحانه وتعالى الإنسان وجعله في أعلى سلم الكائنات الحية، حيث ميّزه بالعقل والحكمة والقدرة على التصرف، وهو أمر من شأنه أ...
أكد محافظ الشمالية علي العصفور على أهمية تحقيق المزيد من التطوير للبرامج والخدمات المقدمة لشريحة كبار السن في إطار توجيهات القيادة السياسية...
أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله رئيس المجلس الأعلى للبيئة أن مملكة البحرين أصبحت م...
أكد القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج الدكتور فوزي الجودر أن وزارة التربية والتعليم وفي إطار تنفيذها لمشروع تحسين أداء المد...
أعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني انتهائها من إنشاء تقاطع عند مدخل حديقة قلالي من شارع ريا في محافظة المحرق....
قال القائم بأعمال مشرف مجموعة مكافحة التدخين والتبغ بإدارة الصحة العامة حسين علي الريس إن وزارة الصحة قامت بتنفيذ قرار غلق إداري لأحد مقاهي...
عقد مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية اجتماعه النصف السنوي أمس برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار...
أكدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أن دواء اوجمنتي...
أشاد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بالتوجيه الكريم الصادر من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان...
وقع رئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة اتفاق تعاون مع معهد ثينك سمارت للتطوير...
استقبل رئيس مجلس أمانة العاصمة المهندس محمد علي الخزاعي رئيس وأعضاء مجلس إدارة المرأة البحرينية بمبنى المجلس في منطقة ا...
قام محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة بتسليم جائزة المركز الأول في مسابقة أجمل تزيين للمباني والمؤسسات الحكومية والخاصة لفئة ا...
أكدت وزارة الصحة بأن مجمع السلمانية الطبي سيعمل كالمعتاد بالنسبة للمرضى المنومين، بينما سيتم إلغاء العيادات الخارجية وا...
قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله بسجن متهم لمدة 5 سنوات على ذمة قضيتين...
قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله بتعديل عقوبة 3 مدانين من سجن...
أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، الحكم الصادر بحق متهم شرطي ادين بتقاضي ر...
قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، بتعديل عقوبة من السجن لمدة 3 سنوات ا...
حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله باعتبار معارضة مدان بقضية شروع في قت...
قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله بتعديل عقوبة مستأنف السجن لمدة 15...
لا يوجد شيء أقبح من أن يكون الإنسان عدوًا لنفسه، فتراه يظن أنه يعاملها كحبيبة يقف أسفل شرفتها ويناديها ويقول: لقد انتظرتك طويلاً ومازل...
في بداية الحديث أقول التاريخ يصنعه العظماء ولهذا تبقى بصماتهم خالدة ومتوارثة للاجيال، وإن عظمة الشعوب تأتي من عظمة قاداتها&raqu...
أفادني أحد المواطنين ليقول: بما أن المساحة الشاسعة من الأرض الواقعة في السوق الشعبي بمدينة عيسى تحديدًا المحاذية للمركز اللبناني غير...
إن الانتقاد المتكرر ينهي العلاقات الزوجية بالطلاق، والانتقاد يولد الانفجار ويولد الانفصال مع كل من نحب.. أرجو أن يتعلم كل شخص هذه الحكمة أن...
بما أننا سوف نتحدث عن مسألة المسرح فلابد أن نشير في جمل مختصرة عن بداية نشأة المسرح، فكما ذكر بأن المسرح كان قد نشأ في العصور اليوناني...
قبل الدخول في الموضوع الذي أود إلقاء الضوء عليه أقول: إن الدنيا إذا خلت من الإيمان فلا قيمة ولا وزن ولا معنى لها.. وإذا الإيمان ضاع فلا أما...
يحب أغلب الناس لحم الدجاج فهو خفيف من ناحية الهضم إلى جانب أنه لا يحتوي على دهون معقده صعبة الهضم مثل اللحم الأحمر، كما يقدم بأكثر من طر...
توفيت طفلة تدعى روان وتبلغ من العمر (8 سنوات) متأثرة بجراح عميقة وتمزق في الرحم اثناء ليلة زفافها من رجل أربعيني في مدينة حرض قبل 5 أيام...
دخل عدد كبير من أبناء الفنّانين مجالات أهلهم، بعد تمهيد الطريق لهم على يد أهلهم، إلّا أن ابنة الفنّان القدير محمود حميدة شكلت حالة خاصة....
أثارت شابة أميركية الذعر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صورا تظهر "ثعبانها الأليف" عالقا في فتحة أذنها الكبيرة.
تحول "سفيان عز الدين" إلى أيقونة المسلمين في كندا، بعد تصديه البطولي للقاتل الذي هاجم مسجد المركز الإسلامي في ضاحية سانت فوي بكيب...