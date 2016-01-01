لدى لقاء سموه بأعضاء اتحاد الصحافة الخليجية، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أنه لا حليف أصدق وأوثق وأقوى للأمة العربية والإسلامية من المملكة العربية السعودية لمكانتها وثقلها العالميين، وأن الاتحاد تج
صرح هارون الزياني المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام بشأن حكم الإعدام المنفذ بحق المحكوم عليهم في قضية قتل ضابط الشرطة وشرطيين من قوات الأمن بتاريخ 3 مارس 2014 بمنطقة الديه، وذلك باستهدافهم وأفراد القوات الأمنية بعبوة متفجرة. بأ
قال محمد عبدالله وكيل النيابة بنيابة الوزارات والجهات العامة إن إدارة حماية المستهلك عرضت محضر ضبط آخر لأحد المحلات التجارية يقوم ببيع عدد من المنتجات يختلف سعرها عند نقطة الدفع عن السعر الموجود على السلعة، حيث قامت النيابة بمباشرة إجراءات
رد الغرفة شخصن استقالتي وأسلوب التهديد والوعيد ينم عن العقلية التي تدار بها الغرفة
تدوير المناصب حركة مريبة وهدفها هيمنة البعض على الغرفة
أكد رجل
حققت مملكة البحرين إنجازًا كبيرًا وهامًا في تسجيل رقم عالمي جديد لرياضة سباق السيارات والمتمثل في فريق بحرين ون الذي يملكه سموه الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى والذي يشارك الفريق من
أفاد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري بأنه سيتم تسكين عدد من موظفات البلديات اللواتي انتهت عقودهن المؤقتة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وقال في تصريح لـ الأ
الرميحي يشدد على دور الإعلام في مجابهة مساعي زعزعة الأمن وإشاعة الفرقة
أكد وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي أن ما تواجهه الدول الخليجية والأمة العربية والإسلامية من تحديات داخلية
أجرى رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي أمس الأحد تعديلاً في حكومته شمل 6 وزراء وشهد خصوصًا تعيين وزيرين جديدين للخارجية والداخلية، بحسب ما ا...
اكد المجتمع الدولي مجددا أمس الاحد في ختام قمة باريس التزامه بحل الدولتين، وانه لن يعترف باية خطوات احادية يتخذها الاسرائيليون او الفلسطيني...
أعلنت قيادة الجيش الليبي عن سقوط طائرة حربية، صباح امس الأحد، غرب مدينة بنغازي بعد إصابتها بصاروخ حراري.
وأوضحت القيادة أن الطائرة م...
شددت الدول المشاركة في التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب امس الأحد، على أهمية تعزيز جهود الدول الإسلامية لمحاربة الإرهاب الذي ب...
تدهور الوضع الميداني امس الاحد في وادي بردى قرب دمشق، حيث قتل 7 مدنيين على الاقل بقصف مدفعي لقوات النظام، في حصيلة هي الاعلى خلال يوم واحد...
قال متحدث إن قوات مكافحة الإرهاب العراقية مشطت حرم جامعة الموصل امس الأحد لتطهيره عن أي عناصر من فلول عناصر داعش بعد أن سيطرت على الم...
قال قرويون مسلمون في ولاية راخين المضطربة غربي ميانمار امس الأحد، إنهم يأملون في أن يحدث تغيير إيجابي بعد زيارة مبعوثة للأمم ا...
تستضيف السعودية اليوم الأحد، مؤتمر دول التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي، ممثلةً برؤساء هيئة الأركان العامة في 14 دولة مشاركة في...
قدّم وزراء الحكومة الأردنية استقالاتهم أمس السبت، إلى رئيسها هاني الملقي الذي سيجري تعديلاً وزاريًا في وقت لاحق، بحسب وسائل إعلام محلية.
في تحقيق أجرته صفحة الأمن مع عدد من المختصين:
شراكة المواطن في تحقيق الأمن ضرورية وتربية الأبناء عل...
تقدم فريق التسويق الى المركز الأول برصيد 67 نقطة بعد فوزه بنتيجة 6-2 على فريق الغاز الذي بقى في آخر القائمة برصيد 12 نقطة، وذلك في الأ...
واصل فريق عدلية وولفز عروضه القوية ف بطولة التعاون التنشيطية لكرة قدم الصالات الفوتسال، إذ فاز على منتخب ا...
حصلت مملكة البحرين على حق استضافة الدورة التدريبية للسيدات (المستوى الأول) لكرة الطاولة، بعد أن اختار الاتحاد الدولي للعبة، اتحاد الطا...
قال الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم حسن إسماعيل، إن مجلس إدارة الاتحاد حدد يوم الأربعاء الموافق 15 مارس المقبل موعدا لإقامة الجمعي...
رفع أحمد الخياط أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة حصول منتخبنا الوطني للجوجيتسو على 10 ميداليات ملونة (3 ذهبيات...
أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولم...
أوجد اتحاد الطائرة مؤخرًا حلا لاشكالية ملتقطي الكرات التي عانت منها الجولات الاولى من مسابقتي دوري الدرجتين الاولى والثانية، حيث سبب غيابهم...
استعاد عالي صدارة دوري الدرجة الثانية للكرة الطائرة مع ختام الجولة الثالثة التي اقيمت مواجهتها مساء أمس على صالة اتحاد اللعبة بعد تغلب...
حسم فريق نادي المحرق الموقعة المهمة التي جمعته أمام منافسه فريق النادي الأهلي بالفوز عليه بنتيجة 79-70، وذلك ضمن مباراة الدور الثمانية...
تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجن...
رفع رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة أسمى آيات الشكر والثناء إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد...
يفتتح منتخبنا العسكري لكرة القدم اليوم مشواره في كأس العالم العسكرية الثانية المقامة بسلطنة عمان عندما يواجه المنتخب الفرنسي العسكري ل...
افتتحت في العاصمة العمانية مسقط يوم أمس النسخة الثانية من بطولة كأس العالم العسكرية لكرة القدم بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، بعد...
انتهت القمة المرتقبة بين مانشستر يونايتد وغريمه ليفربول بتعادلهما 1-1 في نتيجة تصب حكما لصالح المتصدر تشلسي، بينما ألحق ايفرتون خسارة...
جرع المنتخب القطري منتخبنا الوطني مرارة الخسارة الثانية في بطولة العالم لكرة اليد المقامة في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك عندما انتهت...
يبحث المجلس الدولي للرياضة العسكرية (السيزم) زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم العسكرية في نسختها الثالثة وسيتم مناقشتها في ا...
باب الحوار الوطني لم يغلق ولا يزال قائمًا تحت قبة البرلمان
أكد وزير شؤون الإعلام البحريني علي بن محمد الر...
وقعت المؤسسة الخيرية الملكية اتفاقية تعاون مع معهد الدراسات المصرفية والمالية BIBF، يتم بموجبها التعاون لتقديم الدعم والمساندة ا...
بتوجيهات من الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني وتفعيلاً لبرتوكول التعاون الموقع بين رئاسة الحرس الوطني البحريني...
تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة سيقيم مركز البحرين للتأمل وتطوير الذات المؤتمر الدولي الرابع لتنمية ال...
أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن الإنجازات الحقوقية التي تحققت في المملكة كثيرة وطالت مختلف...
أعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تعديل نظام الإشارة الضوئية على تقاطع شارع المعسكر مع مدخل قوة دفاع...
بتكليف من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى قام سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى بزيارة الى المملكة ا...
التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه امس برئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) الشيخ محمد بن عيسى آل...
أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين عبدالرضا عبدالله الخوري، أن دولة الإمارات العربية المتحدة سوف تظل تقدم كل أنواع ال...
انتهت أمس الامتحانات النهائية للفصل الأول من العام الدراسي الجاري 2016/2017 بالنسبة لطلبة المرحلتين الابتدائية والإعدادية، فيما تختتم...
استقبل وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أمس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين وليام روبوك، وذلك ب...
ثمّن وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر الدور الحيوي الذي يقوم به موظفو الوزارة في خدمة المواطنين وشركاؤها في العمل الاسكاني من شركات...
أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، دعم مملكة البحرين للمبادرة الفرنسية للسلام ولكافة الجهود الموجهة لحل القضية الفلسطين...
عقدت لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي مؤخرا اجتماعها الخامس، برئاسة محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكتروني...
كشفت الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أسماء جاسم مراد عن بدء الوزارة بأعمال مشروع انشاء شبكة...
استقبلت وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح مؤخرًا بمكتبها بديوان الوزارة بالجفير المرشح لشغل منصب مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور ميكل...
قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، بتخفيض الحكم الصادر على 4 مستأنفين من أصل 5 أدينو...
صرح مدير عام مديرية شرطة الجنوبية، بأن عاملا آسيويا قد توفي وفاة طبيعية خلال تجمع لعمال في النويدرات كانوا يطالبون بصرف رواتبهم....
صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي بأنه تم صباح أمس تنفيذ حكم الإعدام في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في ا...
ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة الاستئنافية برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين، أيمن مهران ووليد...
أيّدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة الاستئنافية الحكم الصادر على 5 مدانين قاموا بتزوير شهادة راتب وحصلوا على قرض من بن...
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي أسامة الشاذلي وعضوية القاضيين، وائل ابراهيم ومحمد سيد وأمانة سر أحمد السليمان، تجدي...
اهنئ سمو رئيس الوزراء الموقر الامير خليفة بن سلمان آل خليفة بنجاح الفحوصات الطبية التي اجريت له الشهر الماضي، ونحمد الله على العودة ال...
قبل أن نشير الى أهمية الثقافة لا بد أن نعرج على تعريف الثقافة، حيث هناك الكثير من التعريفات ولكن باختصار يمكن القول بأنها كافة الممارسات ال...
عندما تثقل الدنيا على كاهلك كل يوم مزيدا من الهم والكدر، عندها فقط لا يسعنا البوح بما يختلج أحاسيسنا، فنتحمل على أوزارنا أثقالا حتى نصاب با...
أشكر الهيئة الادارية والتعليمية بمدرسة جابر بن حيان على اهتمامهم البالغ بابني الذي تعرض لحادث سقوط في المدرسة وتعرض لبعض الخدوش وقدمت...
يطيب لنا أن نهديكم خالص التحية، وأن نشيد بدوركم الإعلامي في تنوير الرأي العام، وإيصال ملاحظات وهموم المواطنين للمعنيين والمسؤولين في مملكتن...
أقدم شكري وامتناني العظيم الى وزيرة الصحة الاستاذة فائقة الصالح والى وكيل الوزارة د.عائشة بوعنق والى الوكيل المساعد لشئون المستشفيات د...
اتقدم بالتهنئة الى سمو رئيس الوزراء الموقر الامير خليفة بن سلمان آل خليفة على نجاح الفحوصات الطبية التي اجريت له مؤخرا، وأحمد الله على...
منذ فترة والقلم في يدي يتحرك مترجما نبضات القلب ليخط سطورا على الورق نابضة بالحياة في حق هذا المجتمع، المجتمع البحريني الذي كان شامخا...
بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صحيفتكم الغراء في تاريخ 9 يناير 2016م، بعنوان:مدرسة خاصة تقرر رفع رسومها الدراسية بدءا من الفصل ال...
تقدمت لكفالة خالي عندما كان متورطا في احدى القضايا المالية حيث كان مديونا لاحد الاشخاص ، وقد دفع المبلغ الذي عليه ولكن شريكه رفض وطلب...
قامت راكبة غاضبة بصفع أحد عاملات مطار "ستانستد" في لندن على وجهها، بعد أن عرفت أنها تأخرت عن رحلتها وليس بإمكانها إدراك الطائر...
نشر موقع ميرور لقطات مروعة لمدرب فنون قتالية معصوب العينين يحطم العديد من الأشياء كالبطيخ وعلب المشروبات الغازية بعد تطوع رجلين ناما على...
أقدم شابٌ أردني في العشرينيات من العمر، على طعن شقيقته الأربعينية، أمام باب مستشفى خاص في منطقة الجامعة الأردنية عدة طعنات ما أدى...
أظهر مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي طفلتين، تهرولان ناحية الدكتور الربيعة، الذي بدوره احتضنهما. والطفلتين بولنديتين، قام دكتور...
أظهر مقطع فيديو مثير للقلق شاباً وهو يدفع شابة من فوق سلسلة تلال، قبل أن يرفع إبهام اليد دلالة على تأكيد النجاح في الفعل مبدياً ابتهاجاً...
بين هاشتاجى آدم هدير مكاوى وإعدام هدير مكاوى، سجل جمهور السوشيال ميديا على مدى الساعات القليلة الماضية، انقس...
أنهت فتاة مصرية حياة عشيقها بعد أن سددت له عدة طعنات نافذة في أماكن متفرقة بجسده، وذلك عقب تهديده لها بفضحها ونشر صور وفيديوهات علاقة مح...
السيارة التي سيستخدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدءا من أدائه اليمين الدستورية يوم الجمعة المقبل، معروفة بلقب The Beast وباس...
تؤكد الدراسات والإحصائيات أن هناك نسبة كبيرة من النساء العرب يتعرضن للعنف الزوجي والاعتداء الجسدي من أزواجهن، لكن ما لم يكن يتوقعه الكثي...
أدانت المحكمة الجزائية بجدة أب اتهم بالتحرش واغتصاب ابنه وابنته القصر، عدة مرات على مدار خمس سنوات متتالية.
وقضت ال...
هاجمت ميرا زوجة مقدم البرامج اللبناني تمّام بليق الفنّان والمذيع عادل كرم بسبب تهكمه على زوجها وكنيتها في الحلقة الأخيرة من برنامج "...
كشفت دراسة طبية مثيرة، نشرت مؤخرا، عن عامل صحي لدى المرأة يملك أثرا كبيرا في تحديد جنس الجنين، موضحة أن ذلك يحصل قبل بدء الحمل.
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تمكن مقيم عربي من خداع أسرة سعودية والزواج بابنتهم من دون مهر، عقب اتباعه حيلة ماكرة والتهرب من دفع مهر تم تحديده بـ100 ألف ريال.
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور للسيارة "صاروخ الجماهيرية" التي صممها الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي،...
أثار وفاة الفنانة الكبيرة كريمة مختار الخميس، صدمة كبيرة في الشارع المصري، ورحلت عن عمر ناهز 82 عاماً، بعد صراع مع المرض.
وكانت &...
أصبحت الفنّانة المصرية نادية شكري الممثلة الوحيدة على قيد الحياة من أبطال مسرحية “العيال كبرت”، بعد وفاة الفنّانة القديرة كر...