قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بزيارة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بقصر سموه بالرفاع ويرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النا
مع إطلالة العام الجديد 2017 تشهد أسعار بعض الخدمات الحكومية ارتفاعًا بحسب الجداول الزمنية الموضوعة لإعادة توجيه الدعم المتعلق بها، ومنها الكهرباء والماء بالإضافة للديزل والكيروسين.
ووفقًا لقرار تعديل تعرفة الكهرباء والماء فإنه
جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ودولة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة الصديقة، تم خلاله تبادل التهاني بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد، كما تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام
ترفع مؤسسة الأيام للنشر إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نا
قتل حوالى 30 شخصا على الاقل امس السبت في اعتداءين انتحاريين متزامنين في سوق مزدحم في بغداد هما الاسوأ منذ شهرين في العاصمة العراقية قب...
اعلن مسؤول في البنتاغون الجمعة ان قائد داعش ابو بكر البغدادي لا يزال حيا، رغم جهود قوات التحالف الدولي للقضاء على قادة الجهاديين. ...
يبحث الجيش الصيني اتخاذ إجراءات صارمة ضد تايوان، بعدما شعرت بكين بالقلق من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الجزيرة، وفق ما ذ...
أكدت محكمة استئناف مصرية امس السبت، سلامة اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بشأن تيران وصنافير، وذلك بعد أيام على إحالة الح...
شهدت معظم المناطق السورية هدوءا في اليوم الثاني من الهدنة برعاية روسية تركية رغم تسجيل خروقات، في وقت حثت روسيا مجلس الامن للتصو...
تسعى تركيا من اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الذي تفاوضت في شأنه مع روسيا إلى هدفين: الأول حماية مصالحها في سوريا التي كانت جزءًا من ا...
واصلت القوات العراقية المعارك شرقي مدينة الموصل بدعم من طائرات التحالف الدولي، وحققت تقدمًا على المحورين الشمالي والشرقي، بينما واجهت...
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس الجمعة، إن بلاده ترحب بمشاركة الولايات المتحدة في اجتماع أستانة. وأضاف أوغلو قائ...
تظاهر نحو ألف شخص أمس الجمعة في ساحة التحرير في بغداد مطالبين بالإفراج عن الصحافية أفراح شوقي التي خطفت من منزلها الاثنين بأيدي مسلحين...
مع انحسار رقعة داعش في العراق وسوريا وتوقعات بعودة مئات المقاتلين الأجانب، تتزايد مخاوف الدول، لاسيما تلك التي شكلت موردا بشريا مهما ل...
أكد العقيد الركن عبدالسلام يوسف بوزيد رئيس مركز شرطة النبيه صالح أن مركز شرطة النبيه صالح تلقى (5229) بلاغًا خلال 2016 م، منها (2989)...
نجاح مهرجان البحرين أولاً في دورته العاشرة هذا العام كان واضحًا للعيان، من حيث التنظيم أو من حيث الفقرات الفنية (كلمات و...
أشاد عدد من التربويين والمشتغلين في قطاع التعليم بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى خلال تفضله ب...
أعلن نادي برشلونة الإسباني عن غياب حارسه الدولي الهولندي ياسبر سيليسن لنحو 15 يوماً، بعد إصابته في ربلة ساقه اليسرى.
ولعب...
قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إن تعرض المهاجم زلاتان ابراهيموفيش لأي إصابة سيك...
تشهد سنة 2017 مواعيد رياضية اساسية لاسيما في كرة القدم اذ تستضيف الغابون كأس أمم افريقيا وروسيا كأس القارات، بينما يستعد المضمار لوداع...
اعترف مدرب مانشستر يونايتد الانكليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو بان الجناح الهولندي ممفيس ديباي لا يدخل ضمن مخططاته بسبب رغبته في الرحيل...
سيبدأ اندي موراي عام 2017 كأصغر رجل يمنح لقب فارس في بريطانيا الحديثة بعد أن ورد اسمه على قائمة الشرف للسنة الجديدة التي تكرمها الملكة اليز...
فاز المرشح عادل عزت برئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وسط منافسة شرسة من المرشح الرئاسي سلمان المالك، فيما شهد مركز الملك فهد الثقافي...
حرم الجوية ضيفه النفط من الانفراد بالصدارة بعد ان تغلب عليه 2-1 امس السبت في ختام مباريات المرحلة الخامسة عشرة من بطولة العراق لكرة ال...
تنطلق اليوم الأحد مباريات البطولة التنشيطية التي ينظمها اتحاد اليد لفرق الدرجة الأولى في ظل توقف مسابقة الدوري لانشغال المنتخب الوطني...
يخوض منتخبنا الوطني لقاءً هاما أمام المنتخب الإماراتي في ثاني مبارياته ضمن منافسات البطولة العربية الثانية والعشرين المقامة حاليا في ا...
أكد الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية عبدالرحمن صادق عسكر أن حصول اللجنة الأو...
تنطلق مساء الغد منافسات دوري فرق الدرجة الثانية للكرة الطائرة على صالة اتحاد اللعبة للموسم الرياضي 2016 ــ 2017 بمشاركة ستة اندية فقط...
أكد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة أن وزارة أوفت في العام 2016 بالعهد الذي قطعته على نفسها بتطبيق استراتيجيتها الطموحة...
اختتمت مساء أمس الأول منافسات بطولة زين البحرين والعيد الوطني المفتوحة للبولينج التي نظمها الاتحاد البحريني للبولينج وبرعاية من...
قلب الأهلي تأخره بشوط دون رد أمام البسيتين في مستهل مشوار الفريقين بمنافسات دوري الكرة الطائرة مساء امس، حيث حولت حوائط الصد نتيجة الم...
اكد رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة أن منتخباتنا الوطنية لن تعود الى سابق عهدها كمنتخبات مناسبات حتى لو...
خطف ناديا الرفاع والمحرق (حامل اللقب) بطاقتي التأهل للدور قبل النهائي لبطولة كأس جلالة الملك لكرة القدم، إثر تخطيهما خلال مواجهتهما يو...
وداع في أحضان الكتاب.. هكذا ودع القارئ البحريني، والمقيم عامهُ المنصرم (2016)، يوم أمس السبت (31 ديسمبر)، وهو حاضرُ بكثافة في م...
ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للطفولة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة.
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أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضرورة اتباع القيم والتقاليد الكفيلة بحماية السلم الأهلي الوطني، وتجنب كل ما من شأنه بث روح...
شهد عام 2016 حزمة من المبادرات الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئي...
مهرجان الأيام الثقافي .. حضور كبير وكتب متنوعة
مهرجان الأيام الثقافي .. حضور كبير وكتب متنوع...
التفكير: السريع والبطيء
تأليف: دانيال كانمان
الجناح: دار كلمات للترجمة
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رفع أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس...
اختتم المجلس الأعلى للمرأة عام 2016 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بمنجزات وطنية ودولية لتُتوج مسيرته ال...
كشفت وزارة الإسكان عن استلامها 748 طلبا الحصول على إذن كتابي بحق التصرف في الخدمات الإسكانية خلال العام 2016، مشيرة إلى أنها قامت بإقر...
قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف إن الوزارة رفعت في الأيام الماضية مسودة مشروع بقانون بشأن تنظيم الإ...
في ملتقى البحرين الثاني للتميز، تحت عنوان التحول الحكومي، استعرض السفير علي جاسم العرادي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة...
تطل الذكرى الخامسة والأربعون للعيد الوطني المجيد والذكرى السابعة عشرة لتولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى...
تمنى مواطنون بحرينيون أن يعم السلام في العالمين العربي والاسلامي خلال العام الجديد، بعد ان كان عام 2016 عاماً دموياً في سوريا والعراق...
تنفيذ أحكام الإعدام
بحق 47 شخصًا في السعودية
تتمة
نظراً للإقبال الشديد الذي شهده الأسبوع الثاني من سوق البسطة خلال اليومين الماضيين، وجه محافظ الجنوبية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة إ...
أكد محافظ الجنوبية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة أن البسطة ببساطتها أوصلت رسالتها.
وعبّر عن سعادته بتطور سوق الب...
اكتفت محكمة الاستئناف العليا بسجن ماليزي 27 عاما حضر إلى البحرين لشراء بضائع باهظة الثمن ببطاقات ائتمانية مزورة وتم القب...
تعتبر عملية إصلاح وتأهيل النزلاء المحور الرئيس للاستراتيجية التي تنتهجها وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، والتي...
قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله بسقوط الحق في الاستئناف لبحريني أدين بالشرو...
من المقرر أن تبدأ محكمة الاستئناف العليا نظر قضية شابين بحرينيين متهمين بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي بجلستها في 2 يناير 2017.
أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر على 4 أدينوا بحرق سيارة النائب محمد ميلاد، حيث قضت محكمة أول درجة بالسجن 10 سنوات.
وكا...
إن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه احد الق...
منذ أن كان منذ
زرعت الطفولة
في السذاجة
في البراءة
في الأحلام الكهلى..
فضحكت الحقيقة عندما شاخ الزما...
هل تساءلت يوما عن موقع بلادك في خارطة العالم؟ لا أقصد موقعها الجغرافي وإنما موقعها الابتكاري، كم فكرة يولدها عقلك من الصباح الباكر إلى...