تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تتضمن دعوة جلالته لحضور أعمال القمة العالمية لل
قال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، إن الهيئة تقوم بدراسة أي ترخيص لمعرض للبيع المباشر، وتنظر بعين الاعتبار إلى عدم تضرر التاجر البحريني، ومدى اسهام المعرض في تعزيز السياحة المحلية ومدى اسها
نفذت السلطات الكويتية أمس الأربعاء حكم الإعدام بحق سبعة أشخاص بينهم أحد أعضاء الأسرة الحاكمة وامراة تسببت بمقتل عشرات بعدما اشعلت حريقًا في خيمة زفاف زوجها بدافع الغيرة، في أول عمليات إعدام في الإمارة الخليجية منذ منتصف 2013.
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نفى رئيس المجلس الأعلى للصحة د. الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة صحة ما نشر عن وجود مافيا للأدوية، مشيرًا في رده على سؤال الأيام حول حقيقة مافيا الادوية إلى أن هذا كلام فارغ، وأن الأدوية تتم من خلال لجان خليج
أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن البحرين حريصة على إزالة أية عقبات تعتري طريق التعاون بين الدول، فتضييق الفجوة وفتح المجال أمام تعاون اقتصادي وسياسي على المستويين الثنائي والدولي بين مخ
أكد مصرف البحرين المركزي أنه لا توجد أي مؤشرات لوجود نقص في السيولة لدى المصارف العاملة في البحرين، مشيرًا إلى أن النتائج المالية للبنوك المحلية المدرجة تظهر استمرارًا ونموًا في تحقيق الربحية حتى النتائج المالية للربع الثالث.
اتفقت روسيا وتركيا وايران، الدول الراعية لمحادثات السلام حول سوريا في استانا، أمس الثلاثاء على انشاء آلية لتطبيق ومراقبة وقف ا...
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاربعاء مرسومًا يطلق مشروع بناء الجدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، الوعد الاكثر رم...
قال سكان محليون أمس الأربعاء إن مقاتلي تنظيم داعش اتخذوا مواقع للقنص في مبانٍ على الضفة الغربية لنهر دجلة قبل هجوم متوقع لقوات الحكومة...
ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الحكومة السورية وحلفاءها طردت متشددي تنظيم داعش من بضع قرى شمال شرق حلب أمس الثلاثاء أمس الأرب...
الرياض - ا ف ب:
أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس الثلاثاء توقيف 16 شخصًا هم ثلاثة سعوديين و13 باكستانيًا على صل...
الكويت - ا ف ب:
دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ خلال زيارة إلى الكويت أمس الثلاثاء الى تعزيز ال...
بوظبي - سكاي نيوز عربية:
أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، عن ضبط ألف طن متفجرات في سيناء خلال...
أعربت الامم المتحدة عن قلقها من مخاطر شديدة تهدد نحو 750 ألف مدني يعيشون في الجانب الغربي من مدينة الموصل، شمال العراق، فيما...
احتلت مجموعة الغسان للسيارات مكانة رائدة في قطاع بيع السيارات الفاخرة في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بعد افتتاح معر...
تشارك الفنانة ريم ونوس بمسرحية (فوضى) ضمن مهرجان أوال المسرحي الدولي العاشر، والذي سيقام خلال الفترة من 25 إلى 31 من الشهر الحالي، بمشاركة...
أقامت هيئة البحرين للثقافة والآثار فعاليات الطعام ثقافة وذلك في متحف البحرين الوطني وللسنة الثانية على ال...
يقيم مسرح أوال عند الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء وفي قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح بالرفاع حفل افتتاح مهرجانه المسرحي الدولي...
يخوض المُخرج البحريني حسّان أحمد تجربة لصُنع فيلم جديد يُحاكي واقع العُنف الأُسَري في المجتمع وهي ظاهرة منتشره في العالم أجمع.
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ميل جيبسون أب للمرة التاسعة في سن الـ61
تتمة
رحَّب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان، بالمنافسة مع لاعب فريقه الجديد، يوليان دراكسلر، مؤكدًا أنه غير قلق من فقدانه لمكانه...
أوضح خوسيه ميجيل “ميتشيل” لاعب ريال مدريد السابق، والمدرب السابق لمارسيليا الفرنسي، حقيقة ارتباطه بتدريب نادي برشلونة، خلف...
أكَّد الإسباني سيسك فابريجاس، لاعب وسط تشيلسي، أنه غير سعيد بتواجده على مقاعد البدلاء للبلوز، مشيرًا إلى أنه يسعى لتقديم أفضل ما لديه...
عادت صفقتا انتقال اللاعبين الأرجنتينيين كارلوس تيفيز وخافيير ماسكيرانو لنادي كورينثيانز البرازيلي لتكون مجددا محطا للجدل والشبهات، بعد...
يرى الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن لاعبه البرازيلي كوتينيو، قادر على تحقيق أحلامه مع النادي الأحمر، عقب قيامه بتجديد تعاقده.
اعلن نادي ليفربول الذي ينافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بموقعه على الانترنت أمس الاربعاء ان لاعب خط وسطه البرازيلي فيليب ك...
حمل مدرب منتخب المغرب لكرة القدم، الفرنسي هيرفيه رينار على الصحافيين عندما سأل احدهم مواطنه ميشال دوسوييه، مدرب منتخب ساحل العاج، عما...
على عكس فترات الراحة التي اعتاد نجم التنس الأمريكي السابق أندريه أجاسي الحصول عليها للتخلص من فترات اليأس والتشكك بالنفس، اتسمت فترات...
تأهل الاسباني رافايل نادال التاسع والبلغاري غريغور ديميتروف الخامس عشر، والامريكية سيرينا وليامس الثانية والكرواتية ميريانا لوسيتش-بار...
تشهد المرحلة الثامنة عشرة من الدوري القطري لكرة القدم موقعتين ناريتين بين السد الثاني والغرافة الخامس الجمعة، ولخويا المتصدر مع العربي...
ستكون قمة الاهلي الثاني وضيفه العين الثالث في واجهة مباريات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم، التي يتطلع الجزيرة ال...
تعود عجلة الدوري السعودي لكرة القدم الى الدوران بعد توقف 23 يوما، ويسعى الاهلي الثاني الى تشديد الضغط على الهلال المتصدر عندما يستضيف...
قاد لاماركوس ألدريدج فريقه سان انتونيو سبيرز للفوز 108-106 على تورونتو رابتورز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، ليحقق فريقه فوزه...
تنطلق يوم غد الجمعة على صالة مركز أرض المرح النسخة الثانية من بطولة ملك الصولجانات وذلك بدعم من سيدة الأعمال ولاعبة المن...
يواصل الاتحاد البحريني للمبارزة استعدادا لاستضافة وتنظيم البطولة الخليجية المجمعة الخامسة للمبارزة والتي يستضيفها في الفترة من 4 وحتى...
أضاف منتخب البحرين الوطني للدراجات الهوائية ميدالييتن برونزييتن أخريين إلى رصيده السابق العامر بثلاث برونزيات سبق وأن حققها أبناء البحرين ف...
تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سل...
لعشاق المأكولات الشامية يستقبل مطعم ميرامية زواره لتذوق أشهى المأكولات الشامية المقدمة بطريقة عصرية والتي يتم تحضيرها عل...
استقبل الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح امس، بيرفكتو ريفاس ياساي وزير الخارجية بجمهورية الفلبين وامابيل...
رعى رئيس الحرس الوطني الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة في معسكر الصخير امس حفل توزيع شهادات الاستحقاق لمشروع بر الدو...
استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مكتبه بقصر القضيبية امس عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت الشيخ عزام...
نددت وزارة الخارجية بإعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 566 وحدة استيطانية جديدة بمدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذه الخ...
أنابت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الشيخة زين بنت خال...
اختتم الحرس الوطني البحريني وشقيقه الكويتي امس فعاليات التمرين المشترك تعاون3 لمكافحة الإرهاب في دولة الكويت، بحضور الفر...
أبرمت وزارة الإسكان صباح أمس عقود بناء 1265 وحدة سكنية من نوع D11 بمشروع الرملي الإسكاني مع الصندوق السُّعودي للتنمية بقيمة 56.7 مليون...
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوا قصيرا مصورا لمطعم يقوم بتقطيع اللحم في بيئة غير صحية على السجاد دون مراعاة الاشتراطات والمعايير...
كشف مدير إدارة التسويق والترويج السياحي بهيئة البحرين للسياحة والمعارض يوسف محمد الخان أن الهيئة تعاقدت مع ما يقارب سبعة مكاتب خارج ال...
استقبلت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة في مكتبها امس الفنان بهرام حاجو وممثلين من السفارة الألما...
قال رئيس مجلس بلدي الجنوبية إن المجلس تقدم قبل فترة بمقترح استغلال جزء من السوق الشعبي، وذلك بإقامة سوق مركزي مؤقت لأهالي مدينة عيسى إ...
توفي يوم أمس الأربعاء عضو اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق البروفيسور السير نايجل رودلي سيمون.
وكان البرفيسور ردول...
يعتبر مطعم هالة كافيه خيارًا مثاليًا لمرتادي ذا لاغون لما يقدمه من أطباق عالمية شهية ترضي مختلف الأذواق، ف...
تستقطب جزر أمواج العديد من الزوار الذين يرغبون في قضاء وقت ممتع مع العائلة أو الأصدقاء في المجمع التجاري الوحيد المطل على مياه البحر &...
قام الهادي مجدوب وزير الداخلية بجمهورية تونس الشقيقة وفي إطار زيارته الرسمية إلى البحرين بزيارة إلى الأكاديمية الملكية للشرطة، وذلك بحضور ا...
تنظر المحكمة الكبرى الجنائية ومحكمة الاستئناف العليا خلال شهر فبراير المقبل في ثلاث قضايا جنائية يحاكم فيها (20) متهمًا باتهامات تتعلق...
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي محمد جمال عوض وأمانة سر عبدال...
نفت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن تكون قد قامت بالتصريح بالسماح لمركز رويان التجاري بإعادة فتح الفروع التي تم إغلاقها منذ 11 يناي...
عقدت المحكمة الدستورية جلستها امس، برئاسة رئيس المحكمة الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة وعضوية القضاة؛ الدكتور محمد المشهداني ن...
حكمت المحكمة الكبرى الثانية برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، بتأييد الحكم...
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية أمس برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إي...
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي محمد جمال عوض وأمانة سر عبدالله م...
أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي، وأمانة سر إيمان دسما...
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، ح...
سمحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لبرادات وسوبر ماركت رويان التجارية باستئناف نشاطها، وفتح فروعها الخمسة المنتشرة في أنحاء المملكة...
أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحرد...
أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة يوسف بوحردان، قضية متهم...
أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وجمال عوض، وأمانة سر عبدالل...
جهود مقدرة تبذلها وزارة الأشغال في تطوير وتحديث وتوسيع شوارع المملكة الحبيبة بما يتماشى والزيادة المطردة في عدد المركبات والحركة المرو...
ليست هذه المرة الأولى التي نواجه فيها صدمة أخرى من البلدية فيما يتعلق بالرسوم الشهرية، فنحن نسكن في منطقة البسيتين منذ...
هذا الشاب يقترح على وزير الشباب والرياضة أن يعتبر كل الرياضيين البحرينيين والمنتمين لنوادي الرياضة المختلفة من الموظفين...
ممارسة الرياضة شيء جميل ولابد أن يجعل الإنسان ممارسة الرياضة من أهم أولوياته والأحلى أن تكون جزءًا وروتينًا أساسيًا من حياتنا اليومية...
يميل غالبية البشر إلى استعمال جهاز المايكروويف لسهولة استخدامه سواء للإسراع إلى العمل أو بداعي تفادي إشعال الفرن مرة أخرى، لكن ما يجهله...
يعتبر يوم الزفاف أهم يوم بالنسبة لجميع الفتيات، و يحلمن به و بتفاصيله طوال العمر، الى ان يأتي هذا اليوم و يحققن احلامهم فيه مع الرجل الذ...
هل قدرات البشر متساوية ؟ بالتأكيد لا ، فنحن نرى هذا في المدرسة و الملاعب الرياضية وحتى مجالات العمل قد تجد شخص أمهر من غيره وأكثر موهبة...
نشرت الصفحة الرسمية لفيلم Rings الجديد، فيديو عن ردود فعل الجمهور عند مواجهتهم الفعلية مع بطلة الفيلم samara.
من المقرر صدور ج...
تعرضت فتاة تدعى هانا غافيوس "23 عاماً" للكسر في منطقة الظهر إثر سقوطها من منحدر، وتحول يومها من الأبشع للأبشع، عندما تعرضت لسا...
ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي ولا سيّما تويتر يوم أمس، بخبر وفاة الشاب حمزة إسكندر، أشهر محارب سعودي للسرطان، وذلك عقب نقله إلى المستشفى،...
فسخت محكمة الأحوال الشخصية بمنطقة المدينة المنورة عقد نكاح إمرأة من زوجها بسبب مرضه النفسي بالإضافة إلى أنه لم يدخل بها.
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تصدرت النجمة الخليجية أحلام قائمة الوسوم الأكثر تداولاً على موقع "تويتر"، عبر "هاشتاغ": #احلام_تبوس_رجل_زوجها...
كشف الإعلامى عمرو أديب، أن الفنانة شرين عبد الوهاب اتصلت به مساء امس وأخبرته أنها تريد أن تكون مؤثرة فى عمل الخير كما كانت مؤثرة في كلام...
أصبحت رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي طرفا في أزمة أخرى، بعد أزمتها السياسية الكبرى التي سلبت منها صلاحياتها انتظارا لقرار بشأن مساءلته...
استبدل لاعب نادي حرس الحدود المصري السابق ميدو حامد، كعك حفل زفافه بسيخ شاورما.
وأظهرت الصورة التي أشعلت مواقع التواصل ا...
اعترفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، بإجرائها عملية تجميل، من أجل نحت قوامها، نافية كل الأنباء التي ترددت عن خضوعها لعمليات في وجهها،...
أمر المستشار مازن يحيى المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية، أمس الاول بحبس 3 عاطلين وربة منزل 4 أيام على ذمه الت...
قصّت فتاة تسمى صفاء، مآساة زواجها غصبًا من رجل ستيني، بعدما أجبرها أبوها بوضع السكينة على رقبتها.
وأكدت صفاء في مقابلة لها ببر...
في واقعةٍ غريبةٍ جداً، احتالَ شابٌ أردنيّ على 45 فتاة، وذلك عبر خطبتهن في مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر، موهماً ضحاياه بأنه فاحش الغنى، خاص...
في الصين، نشرت "ساوث تشاينا مورنينج بوست" مقطع فيديو يوضح اختفاء حي سكني بأكمله وتدميره في خلال عشر ثوان فقط بعد استخدام السلط...
تخيل أن هناك شبحا يجري خلفك يكاد يفتك بك.. هذا هو ملخص المقلب الذي تم تنفيذه في إحدى الممرضات بمستشفى أمريكية، ورغم بساطة...