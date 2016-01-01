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العدد 10160 الأربعاء 1 فبراير 2017 الموافق 4 جمادى الأولى 1438
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يلاحظ الكثيرون تحسن مستوى الخدمات الصحية في المراكز ومستشفى السلمانية بعد تعديل الرسوم الصحية وانخاض المراجعين بشكل كبير...
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  • إحساس بالوجود

    إلى متى سيقبل المواطن على نفسه أن يعيش في محيط وهو عالم بظلمه؟ إلى متى سيقبل أن تهدر إنسانيته حتى يكسب رضا الناس عنه، إلى متى سيقبل أن يستق...

    تتمة
  • تطور ملحوظ ولكن..

    بعد زيارة خاطفة لمركز يوسف بن عبدالرحمن انجنير الصحي بمدينة عيسى لمست رضا وسعادة من أحد الأطباء المخلصين من أبناء المملكة على تخصيص ال...

    تتمة
  • حب البحرين

    في حب البحرين أرض الوفي والزين يا كملها با الزين محبوبتي البحرين عاشق أنا عاشق قاصد هوى البحرين بلادي أنت الأمان...

    تتمة
  • ألحان الحكاية

    في الحكاية اختبأت أشجار النسيان هي أحلى من الكلمات لحظات كأنفاس الصباح وبعض اللحظات عمر وبعض العمر حياة

    تتمة
  • فرحة مواطن

    المواطن البحريني يحلم بأمور كثيرة تكون سببًا في تغيير حياته، أحلام جميلة يعيشها ولا يراها، تلك هي العلاوة السنوية التي ينتظرها سنة كاملة، ي...

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  • أيتام ومهدّدون بقطع الكهرباء في حال عدم دفع المتأخرات

    أتوجه بندائي الى هيئة الكهرباء والماء علّها تنظر في أمرنا وتلغي اشعار قطع التيار الكهربائي عنا.. وقد وصلنا اشعار من الهيئة يوم الاربعاء الم...

    تتمة
  • حرمت من «الجواز البحريني» بسبب تعنّت والدي

    عمري واحد وأربعون عامًا بحرينية من أب بحريني وأم بحرينية ولكني لا أملك الجواز البحريني حتى هذا العمر المتقدم، والسبب يعود الى والدي الذي رف...

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