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العدد 10163 السبت 4 فبراير 2017 الموافق 7 جمادى الأولى 1438
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بعض الحالات المرضية لا تستدعي طلب سيارات الإسعاف، مما يترتب عليه التأخر في الوصول للحالات الحرجة.
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  • النفس تصرخ وراء القضبان!

    لا يوجد شيء أقبح من أن يكون الإنسان عدوًا لنفسه، فتراه يظن أنه يعاملها كحبيبة يقف أسفل شرفتها ويناديها ويقول: لقد انتظرتك طويلاً ومازل...

    تتمة
  • ملك غير الملوك

    في بداية الحديث أقول التاريخ يصنعه العظماء ولهذا تبقى بصماتهم خالدة ومتوارثة للاجيال، وإن عظمة الشعوب تأتي من عظمة قاداتها&raqu...

    تتمة
  • لا بد من تواجد رجال المرور في هذا الموقع

    أفادني أحد المواطنين ليقول: بما أن المساحة الشاسعة من الأرض الواقعة في السوق الشعبي بمدينة عيسى تحديدًا المحاذية للمركز اللبناني غير...

    تتمة
  • ما لا يقال لك عن الحب

    إن الانتقاد المتكرر ينهي العلاقات الزوجية بالطلاق، والانتقاد يولد الانفجار ويولد الانفصال مع كل من نحب.. أرجو أن يتعلم كل شخص هذه الحكمة أن...

    تتمة
  • حديث حول المسرح

    بما أننا سوف نتحدث عن مسألة المسرح فلابد أن نشير في جمل مختصرة عن بداية نشأة المسرح، فكما ذكر بأن المسرح كان قد نشأ في العصور اليوناني...

    تتمة
  • ما أحلاها من مناسبة لتخرج حفيدنا

    قبل الدخول في الموضوع الذي أود إلقاء الضوء عليه أقول: إن الدنيا إذا خلت من الإيمان فلا قيمة ولا وزن ولا معنى لها.. وإذا الإيمان ضاع فلا أما...

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