تلقى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الاعلى برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بمناسبة الذكرى التاسعة والاربعين لتأسيس قوة دفاع البحرين هذا نصها
ترفع الأيام أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد و
إثر قرار قاضٍ اتحادي وترامب يصفه بالسخيف ويتعهد بإبطاله
واشنطن تعلق حظر دخول مواطني 7 دول مسلمة للأراضي الأمريكية
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عطلة واحدة تتخلل الفصل الثاني وامتحاناته النهائية في رمضان
المدارس الحكومية تفتح أبوابها مجددًا لعودة طلبتها اليوم
تفتتح اليوم (الأحد) مدارس البحرين الحكومية أبوابها معلنة بدء
قالت وزارة الداخلية عبر حسابها على تويتر إن تفجيرًا إرهابيًا وقع مساء أمس على شارع البديع أسفر عن تعرض عدد من السيارات المدنية لأضرار دون وقوع إصابات بشرية. وذكرت الوزارة أن الجهات المختصة تباشر إجراءاتها.
عُثـر بمنازل بعضهم على أسلحة ومواد لتصنيع المتفجرات.. النيابة:
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أفاد المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن
ارتفاع الشكاوى إلى 137 ليس مؤشرًا لتراجع الوضع الحقوقي.. الوطنية في تقريرها لعام 2016:
ضمانات المحاكمة العادلة متوفرة.. وعمل محكمة التمييز يستحق الإشادة
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أكد وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، أمس السبت، أنه ليس هناك في هذه المرحلة حاجة لزيادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، بسبب القلق من إير...
أرسل الجيش الأمريكي مدمرة تابعة للبحرية قبالة اليمن، قرب مضيق باب المندب. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات...
اعاد متحف اللوفر فتح ابوابه صباح أمس السبت امام السياح في باريس الذين وصلوا باعداد كبيرة غداة الهجوم الذي ارتكبه شاب بالساطور على عسكريين و...
أعلن تحالف قوات سوريا الديمقراطية أمس السبت عن بدء مرحلة جديدة من عملياته في مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش بهدف إكمال عزل المدينة و...
أنهت القوات السعودية معركة جبل الفدنة السعودي، بعدما حاولت كتيبة مكونة من فصائل متعددة المهام تابعة للمخلوع علي صالح اقتحامه، مستغلين طبيعة...
كشف مسؤول فرنسي عن اتفاق بلاده والولايات المتحدة على أولوية تدمير داعش وطرد الإيرانيين وحزب الله من الأراضي الس...
نددت الامم المتحدة أمس الجمعة بـانتهاكات خطيرة بحق اقلية الروهينغا المسلمة في بورما، وقالت ان مئات منهم قت...
قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن السفارة الروسية في العاصمة السورية دمشق تعرضت للقصف أمس الأول الخميس وأمس الجمعة دون وقوع إصابات. وأ...
بريشتينا - ا ف ب:
دعا الأمين العام للحلف الأطلسي أمس الجمعة المسؤولين في كوسوفو وصربيا الى الهدوء اثر تص...
قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم يجب أن تتم من خلال عمل المجتمع الدولي لإنشاء مناطق آمنة لهم في سوريا. ون...
مزار شريف (أفغانستان) - ا ف ب:
أفاد مسؤولون أفغان محليون أن ثمانية عناصر من الشرطة من عائلة واحدة قتلوا أمس الجم...
قالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أمس الجمعة إن هجومًا جديدًا على مقاتلي تنظيم داعش في مدينة الموصل العراقية قد...
الاستغناء عن %70 من المعاملات الورقية بعد استحداث أنظمة إلكترونية
أكد العميد عادل أ...
مخصصة موضوعها لـ الشعر الموجه للأطفال من الفئة العمرية (6-12) سنة. أعلنت مؤسسة عبدالحميد شومان الثقافية، ف...
إبداع صيغة مفردة لـ إبداعات، تلك التي جاءت قبل عامين تقريبًا محملة بكم من اللوحات التي احتضنها مركز...
عن العلاقة بين القصة القصيرة جدًا، بوصفها جنس أدبي حديث، وباقي الأنواع الأدبية المقاربة، من حيثُ الخواص، والتقنية، وبعض الآليات، كالقص...
منذ انطلقت الإدارة الجديدة لـ أسرة الأدباء والكتاب في استلام مهامها، وهي تنشغل بتحريك الساحة الثقافية في المملكة، بالعدي...
ليست العبرة في الغالب في كل العروض التي يستضيفها المهرجان، إنما العبرة قد تكون في عرض مسرحي واحد وحيد، يشكل اتجاها نوعيا واستثنائيا في المس...
ينتمي الشاعر حسين السماهيجي على وفق تأريخ إصدار المجموعات الشعرية الى جيل الثمانينات على الرغم من نشره الشعر في نهاية السبعينات،...
التقت صفحة التواصل الأستاذ فؤاد أحمد الحمر رئيس قسم الأنشطة الفنية بإدارة الخدمات الطلابية لتسليط الضوء أكثر على فعالية مراسم فن الطفل...
شكل وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي لجنة ينصب عملها على تعزيز جهود الوزارة في الاستعداد للامتحانات الوطنية المقبلة والمبا...
شاركت مجموعة من الفنانين البحرينيين والفرق الموسيقية في ألبوم غنائي جديد جمع أصواتهم حيث طرح مؤخرا في الأسواق تحت عنوان بحرين ميوزك&...
يستعد مسرح البيادر لتقديم مسرحية جديدة بعنوان حقائب وذلك في السادس عشر من الشهر الجاري عند الساعة الثامنة مساء على مسرح...
تشارك كل من بينيلوبي كروز وهيو جاكمان وكاترين دونوف وايثان هوك في مهرجان برلين السينمائي الذي كشف المنظمون عن برنامجه المتفائل»...
تحتفل المغنية البريطانية فيرا لين بعيد ميلادها المائة الشهر المقبل بإصدار ألبوم يضم أغنيات كلاسيكية لها مما قد يجعلها أول من يصل لقوائم الأ...
أعلنت نجمة البوب الأمريكية بيونسيه أنها وزوجها جاي زي نجم الراب ينتظران توأما، وكتبت بيونسيه على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ان...
صرحت الفنانة زهرة عرفات بأنها فنانة البحرين الأولى وذلك عبر إحدى القنوات الخليجية، وعلقت قائلة أقول هذا عن قناعة...
يواصل مهرجان تاء الشباب التحضير لإطلاق نسخته الثامنة يوم غد السبت 4 فبراير بدعم من مؤسسة تمكين، حيث يعمل شباب المهرجان على إع...
يبحث منتخب مصر عن لقبه الثامن عندما يلتقي الكاميرون المتوجة اربع مرات اليوم الاحد في العاصمة الغابونية ليبرفيل، في المبا...
يعكف المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة، على التحضير لعقد المؤتمر الصحافي غدًا الاثنين، والذي سيشهد الإعلان عن استضافة...
وجه سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة نجل سمو ولي العهد، رئيس اللجنة المنظمة العليا لمؤتمر المنظمة العالمية للجواد العربي الأصيل «...
يصل إلى البلاد اليوم الأحد كاريث براون رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF ودانزين وايت الرئيس ال...
التقى الوكيل المساعد لشئون الرياضة والمنشآت المهندس خالد سليم الحاج مع رئيس إدارة نادي المنامة زهير كازروني، وذلك في نطاق سياسة التواصل الت...
يعقد مجلس إدارة نادي البحرين للتنس اجتماعه الأول في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، وسيخصص الاجتماع لتوزيع المناصب الإدارية على أعضاء...
تنطلق رسمياً صباح اليوم منافسات البطولة الخليجية المجمعة الخامسة للمبارزة التي يستضيفها الاتحاد البحريني للمبارزة في الفترة من 4 وحتى...
قال الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم إنه كان يجب إلغاء الهدف الأول الذي سجله تشيلسي ، لأنه رأى أن ماركوس...
ازاح تشيلسي جاره اللندني ارسنال بنسبة كبيرة عن درب لقب الدوري الانكليزي لكرة القدم، عندما هزمه 3-1 أمس السبت على ملعبه &...
قال الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم إن الفوز الذي حققه فريقه على أرسنال 3 / 1 امس كان مهما للغاي...
أعدت اللجنة الأولمبية البحرينية استقبالا رسمياً حافلا لمنتخبنا الوطني للرماية للرجال والسيدات العائد من دولة الكويت الشقيقة محملا بـ 9...
نجا فريق النجمة من الكمين الذي أعده إليه فريق أم الحصم وتمكن من الفوز عليه بصعوبة كبيرة وبفارق هدف وحيد 22/21 في اللقاء...
تمسك النجمة بصدارة القسم الاول لدوري الدرجة الاولى لمحترفي الكرة الطائرة وذلك عندما حقق العلامة الكاملة اثر فوزه السابع على التوالي ور...
خطف المنامة صدارة دوري (VIVA) لاندية دوري الدرجة الاولى لكرة القدم اثر فوزه الثمين على الرفاع بهدف دون مقابل سجله عيسى...
تستأنف اليوم الاحد منافسات القسم الثاني الاياب لدوري اندية الدرجة الثانية لكرة القدم، وذلك بإقامة لقاءين ينطلقان عند الس...
بات برشلونة الثاني وحامل اللقب على بعد نقطة من ريال مدريد المتصدر بفوزه على ضيفه اتلتيك بلباو بثلاثية نظيفة أمس السبت ف...
قاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى قوة دفاع البحرين ليجعل منها في أقل من نصف قرن جيشا...
تلقى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى برقية تهنئة من الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وز...
على الرغم من مشوارها المهني الناجح في قطاع المحاسبة وإدارة الأعمال، ترى مريم الحمر أنها لم تتمكن من تحقيق ذاتها وطموحاتها الفعلية إلا مع تأ...
يفتتح وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان معرض التوظيف في التخصصات الإدارية والهندسية...
أعلن وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن عدد قرارات الاستملاك للعام 2016 بلغت 47 قرارا في فترة تعويض لم تتجاوز 4 اشهر...
استقبل وزير شؤون الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا بمكتبه عميد البحث العلمي والدراسات العليا بجامعة البحرين الدكتور محمد رضا ق...
عبرت مجموعة من أهالي شمال شرق المحرق عن استيائهم لتصريحات شئون الاشغال بوزارة الأشغال بشأن شارع ريا، معبرين عن خيبة أملهم بشأن تصريحات ادار...
ثمن السفير السعودي لدى البحرين د. عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ مشاركة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في حفل افتتاح ال...
أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له دورية أمنية عند مدخل متحف اللوفر بمدينة باريس بالجمهورية الفرنسية وأسفر...
أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي أن أكثر من ثمانية آلاف طالب وطالبة في المرحلة الثانوية يطبقون مساق خدمة المجت...
تعقد غدًا الاثنين اجتماعات الدورة الـ 36 للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية التي تترأسها مملكة البحرين.
وتستمر الاجتماعات الت...
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من الفريق الرك...
تلقى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من الفريق الرك...
تلقى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الاعلى برقية تهنئة من المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القا...
تلقى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى، برقية تهنئة من سمو الفريق الركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة...
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بارك مح...
قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله بتعديل عقوبة 3 مدانين من سجن...
لا يوجد شيء أقبح من أن يكون الإنسان عدوًا لنفسه، فتراه يظن أنه يعاملها كحبيبة يقف أسفل شرفتها ويناديها ويقول: لقد انتظرتك طويلاً ومازل...
] عطفًا على ما نشر بصحيفتكم الغراء في العدد رقم (10109) يوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر 2016 بعنوان وعود الإسكان لنا سرعان ما تتبخر في...
في بداية الحديث أقول التاريخ يصنعه العظماء ولهذا تبقى بصماتهم خالدة ومتوارثة للاجيال، وإن عظمة الشعوب تأتي من عظمة قاداتها&raqu...
أفادني أحد المواطنين ليقول: بما أن المساحة الشاسعة من الأرض الواقعة في السوق الشعبي بمدينة عيسى تحديدًا المحاذية للمركز اللبناني غير...
إن الانتقاد المتكرر ينهي العلاقات الزوجية بالطلاق، والانتقاد يولد الانفجار ويولد الانفصال مع كل من نحب.. أرجو أن يتعلم كل شخص هذه الحكمة أن...
سيدتي.. إذا كنت تعتقدين أن لوح التقطيع الخاص بك والمصنوع من البلاستيك هو الأفضل والأنظف والأصح.. فأنت بالتأكيد على خطأ.
فعلى ع...
اشترطت أسرة بالقصيم على شاب تقدم لخطبة ابنتهم، التوقف عن استخدام تطبيق “سناب شات”، للموافقة على طلبه الزواج من ابنتهم...
"ابنتي فقدت عذريتها على يد خالها، وإعدامه مش هيشفي غليلي".. بكلمات ارتجالية عبرت والدة الطفلة المغتصبة بالمرج، عن حسرتها لانته...
خرج والد الفنّانة المصرية دينا الشربيني عن صمته ازاء التقارير التي تحدث عن زواج ابنته سراً من النجم عمرو دياب.
ونفى الشربيني ف...
صادق مساعد نائب عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي جهاد الدريدي على قرار الظن بقضية سيدة ثلاثينية قتلت الرضيع "ورد" اهمالًا بعد...
حلّ النجم أحمد فهمي وزوجته أميرة في ضيافة "أبلة فاهيتا" في برنامجها "لايف من الدوبلكس"، الذي تقدمه على فضائية &quo...
بعدما تعرضت طالبة سابقة بجامعة كاليفورنيا في سانتا كروز للاغتصاب من طرف أحد أساتذتها عام 2015 خلال احتفال بتخرجها، عادت بعد عامين لتحصل...
نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران فيديو شاركته مع جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من منزلها وغرفتها التي شبهها مستخدمون كثر بغرفة...
حصد اداء المشترك الفلسطيني أمير دندن اعجاب لجنة تحكيم Arab Idol، بخاصة النجمة الاماراتية أحلام التي قامت بما لم تقم به من قبل بسب...