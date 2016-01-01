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العدد 10129 الأحد 1 يناير 2017 الموافق 3 ربيع الآخر 1438
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  • كلمة حق عن سمو ولي العهد

    إن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه احد الق...

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  • حقيقــــة العمــــــر

    منذ أن كان منذ زرعت الطفولة في السذاجة في البراءة في الأحلام الكهلى.. فضحكت الحقيقة عندما شاخ الزما...

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  • الابتــــكار المجتمـــــــعي

    هل تساءلت يوما عن موقع بلادك في خارطة العالم؟ لا أقصد موقعها الجغرافي وإنما موقعها الابتكاري، كم فكرة يولدها عقلك من الصباح الباكر إلى...

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