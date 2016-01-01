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العدد 10164 الأحد 5 فبراير 2017 الموافق 8 جمادى الأولى 1438
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العدد 10164 الأحد 5 فبراير 2017 الموافق 8 جمادى الأولى 1438
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  • النفس تصرخ وراء القضبان!

    لا يوجد شيء أقبح من أن يكون الإنسان عدوًا لنفسه، فتراه يظن أنه يعاملها كحبيبة يقف أسفل شرفتها ويناديها ويقول: لقد انتظرتك طويلاً ومازل...

    تتمة
  • وزارة الإسكان ترد على عدد من الملاحظات

    ] عطفًا على ما نشر بصحيفتكم الغراء في العدد رقم (10109) يوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر 2016 بعنوان وعود الإسكان لنا سرعان ما تتبخر في...

    تتمة
  • ملك غير الملوك

    في بداية الحديث أقول التاريخ يصنعه العظماء ولهذا تبقى بصماتهم خالدة ومتوارثة للاجيال، وإن عظمة الشعوب تأتي من عظمة قاداتها&raqu...

    تتمة
  • لا بد من تواجد رجال المرور في هذا الموقع

    أفادني أحد المواطنين ليقول: بما أن المساحة الشاسعة من الأرض الواقعة في السوق الشعبي بمدينة عيسى تحديدًا المحاذية للمركز اللبناني غير...

    تتمة
  • ما لا يقال لك عن الحب

    إن الانتقاد المتكرر ينهي العلاقات الزوجية بالطلاق، والانتقاد يولد الانفجار ويولد الانفصال مع كل من نحب.. أرجو أن يتعلم كل شخص هذه الحكمة أن...

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