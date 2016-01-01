من بينها 24 للأطباء و23 للتمريض و6 للمهن المعاونة
43 قرارًا تأديبيًا للأخطاء الطبية معظمها بالطوارئ والولادة
وجه رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليف
رئيس مالية النواب مطمئنًا:
لا مســـاس بـــزيــــادات الـمـتــقـــاعــديــــن
طمأن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي المتقاعدين بأنه لا مساس بالزيادة السن
تخضع لرسوم الأنشطة التجارية
التجارة: الترخيص لـ 76 سجلاً افتراضياً
كشف الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة علي مكي إن عدد السجلات
حمزة: خفض القبول في تخصصات جامعية وفقًا لسوق العملخفض القبول في تخصصات جامعية وفقًا لسوق العمل
قال رئيس جامعة البحرين رياض حمزة إن الإدارة تتدارس حاليًا البرامج الأكاديمية الجديدة التي سي
أكدت تطبيقه في المراكز الصحية فور الإعلان عنه.. الصحة:
زيادة الرسوم الصحية لا يشمل المشتركين في الرعاية الأولية
أفادت مدير إدارة المراكز الصحية بوزارة الصحة
عقود منتهية منذ العام 1989 بقيمة 6 دنانير فقط..العمران:
عقد استثمار في العاصمة يمتد 32 عامًا وينتهي في 2036
كشفت إحصائيات أمانة العاصمة أن عدد الأملاك التي تم تحويل
إرهابيان يفجران نفسيهما في جدة بعد محاصرتهما من الأمن السعودي
اعلنت وزارة الداخلية السعودية عن مداهمة وكرين إرهابيين لخلية إرهابية بشكل متزامن، حيث كان يقع الأول منهما بحي الحرازّات بمحاف
3 مشاريع كبرى في محيط حلبة البحرين لسباقات الفورمولا
علمت الأيام من مصادر مطلعة أنه تم تحديد المواقع المخصصة لإنشاء كل من الاستاد الرياضي الجديد، ومركز دولي جديد للمعارض بال
زار الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب أمس مقر وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في خطوة تنطوي على دلالات بعد الانتقادات الشديدة التي وجهها إلى وكالات الاستخبارات الأمريكية إثر اتهامها موسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسي
نفذت قوات التحالف 90 ضربة جوية على الزوارق والمراكب و3 سفن مقاتلة لداعش أثناء هروبها من نهر دجلة.
وذكر بيان للتحالف أن هذه الزو...
قصفت 6 قاذفات استراتيجية روسية بعيدة المدى امس السبت مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في دير الزور شرقي سوريا.
وذكر مصدر في...
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية امس السبت، أنها لن ترسل وفدا للمشاركة في المحادثات السورية في العاصمة الكازاخستانية أستانا، الأسبوع الج...
أعلن الادعاء العام الألماني أن الشرطة الجنائية ضبطت شاحنتين إيرانيتين محملتين بالمخدرات من نوع الهيروين، كانتا في طريقهما إلى توزيع هذ...
مهدت الضربات التي شنتها بوارج وطائرات التحالف ضمن إطار عملية الرمح الذهبي، على مواقع وتحصينات الانقلابيين على طول الشريط...
اعلن مسؤول محلي لفرانس برس امس السبت ان حصيلة قصف عن طريق الخطأ لمخيم للنازحين في شمال شرق نيجيريا الثلاثاء قد تصل الى 236 قتيلا...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر امس السبت، حكما نهائيا برفض طعن الحكومة على حكم سابق بإلزامها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص لل...
أقر البرلمان التركي الليلة الماضية مسودة إصلاح دستوري تشمل تعزيز سلطات الرئاسة مما يمهد الطريق أمام استفتاء متوقع في فصل الربيع قد يفض...
قال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله أمس الجمعة إن الولايات المتحدة يجب أن تلتزم باتفاقيات التجارة الدولية في ظل رئاسة دونالد ترامب، م...
حطمت مجموعة من المحتجين المتشحين بالسواد، والمعارضين لتنصيب الجمهوري دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة واجهات متاجر ونوافذ...
تدفق منذ فجر أمس الجمعة على ناشونال مول بواشنطن حشد هائل من كل الاعمار من الامريكيين المؤمنين بلا حدود بزعامة دونالد ترا...
تمنى البابا فرنسيس أمس الجمعة التوفيق للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، املا بأن تكون قراراته مستلهمة من القيم الروحية والاخلاقية...
غادر الرئيس الامريكي المنتهية ولايته باراك اوباما صباح أمس الجمعة المكتب البيضاوي للمرة الاخيرة قبل ان يتجه لاستقبال الرئيس المنتخب دونالد...
غادر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مساء الخميس وزارة الخارجية بعد أربع سنوات في منصبه، من دون تسليم الدفة لخليفته وزير الخارجية المعين ري...
صار موسم التخييم، علامة فارقة في حياة المجتمع البحريني، خصوصا أنه قائم على تاريخ من التقاليد والعادات الأصيلة، فضلا عن تكاتف عمل كثير...
يستضيف مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث، الأديب إبراهيم نصر الله، في أمسية يحكي من خلالها عن التجربة الروائية، إذ سيفص...
أقام مسرح جلجامش قبل أيام بمقر المسرح نتاج ورشة القراءة وذلك بعنوان بهجة الحوكة في اكتشاف لون جديد للكاتب هاورد باركر مؤ...
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان القدير محمد علي عبدالله الذي يرقد في مستشفى السلمانية الطبي إثر وعكة صحية ألمت به مؤخرا، و...
يقيم مسرح أوال ورشة عمل في التمثيل ويقدّمها د. جمال ياقوت أستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية في الاسكندرية ويشارك ف...
كشفت الإعلامية البحرينية شيماء رحيمي أنها بانتظار مولودتها الثانية والتي ستضعها منتصف هذا العام. شيماء رحيمي التي تحصد نجاحاتها في برن...
ما اللون وما الموسيقى؟ عالمان متباينان، فالأول حسي، والآخر وإن كان على المستوى الفيزيائي حسيًا، إلا أنه أشبه بالميتافيزيقا، إذ أنه ينس...
تماشيًا مع ما تستدعيه الساحة الثقافية في المملكة، ومواكبة لمختلف الأحداث الفنية، والثقافية، أصدرت وكالة أنباء البحرين (ب...
اللغة العربية من أقدم اللغات السامية، وأكثر اللغات تحدثا، وإحدى أكثر اللغات انتشارًا في العالم، وقد شاركت مملكة البحرين دول العال...
تحت رعاية الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أقامت لجنة الاحتفال بيوم اللغة العربية احتفالها السنوي بذكرى يوم اللغة الع...
تتميز اللغة العربية بقدرتها على التعريب واحتوائها على ألفاظ من اللغات الأخرى بشروط دقيقة معينة، ويتميز العديد من الطلبة بمواهب تثري خص...
في حلقة خاصة بالمسابقة الشعرية الوطنية عبر الإذاعة في موسمها الرابع على التوالي تحدث فيها حكام المسابقة رئيس قسم اللغة العربية وأستاذ...
استفز القريحه، يا غيابي: فخر!
واقطف الشمس من وجنة سمو الحضور
غربتك استراحة منت مالك، ظهر
عمك الفكر والخال...
يقول التميمي يوم حرك مثايله
هوى الغربي ابذعذاع يحصد حصايله
حصايد يفرعها شجر دينه اللذي
على ملة التوحيد تثمر فضايله
ضاق صدره..
حس حتى البيت اللي.. انو لد به..
صار قبره.!!
لملم انفاسه.. وبعض اوراق كراسه
شرب باقي بقايا الشاهي الب...
الحمام اللي عرض لي لا جفول ولا مذير
والله انه من عرض والنوم من عيني محرم
لاسقا عصرية عرض علي وانا مسير
شب في قاصي معال...
يشارك منتخب البحرين الوطني للدراجات الهوائية في بطولة مجلس التعاون الثامنة للمضمار، التي تقام على مضمار زايد الدولي للدراجات في إمارة...
أسدل الاتحاد البحريني للسيارات الستار على منافسات الجولة الثالثة من (أوتوكروس البحرين) والتي أقيمت منافساتها بمواقف حلبة البحرين الدولية مو...
أكدت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان يسعى لتدعيم صفوفه بالدولي الكرواتي إيفان بيريسيتش، نجم وسط إنتر ميلان الإيطالي، في...
حصل جويل ماتيب، مدافع ليفربول، أخيرًا على الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لاستئناف اللعب مع النادي المنافس في...
قرر نادي مارسيليا الفرنسي الدخول بثقله في سباق التعاقد مع الدولي السويسري ريكاردو رودريجيز، مدافع فولفسبورج الألماني، خلال فترة الانتقالات...
ساهم الثنائي كيفن دورانت وستيفن كوري بشكل كبير في قيادة غولدن ستايت ووريرز الى تحقيق الفوز على هيوستن روكتس 125-108 ضمن دوري كرة السلة الام...
تأهلت الأمريكية سيرينا وليامس المصنفة ثانية الى الدور الثالث في بطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب، اولى البطولات الاربع ال...
شدد التونسي قيس اليعقوبي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوكرة القطري، على صعوبة المواجهة التي ستجمع فريقه بلخويا، متصدر الدوري القطري...
أكد صبري لموشي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيش القطري، أن مواجهة الريان اليوم الأحد في الجولة السابعة عشرة من الدوري القطري ستكون...
عواصم - وكالات:
أكدت تقارير إعلامية بريطانية أن ناديي أرسنال وإيفرتون يتنافسان على ضم الدولي الجزائري رشيد غزال،...
يعتبر الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، من أبرز النجوم المطلوبين لدى أكبر الأندية الأوروبية الكبيرة، فمنذ مدة طويلة ونجم أتلتيكو مدريد يتلقى ع...
أثار الهولندي ممفيس ديباي، المنتقل حديثا إلى صفوف ليون الفرنسي، التساؤلات حول علاقته بزملائه والجهاز الفني لمانشستر يونايتد، فريقه السابق،...
أعرب الإيطالي ماريو بالوتيلي، مهاجم فريق نيس الفرنسي، عن استيائه من التصرفات العنصرية من جماهير فريق باستيا، خلال لقاء الفريقين مساء أمس ال...
قالت تقارير صحفية إسبانية، إن برشلونة قرر منح نجمه أندرياس إنييستا، عقدًا مدى الحياة يحدد فيه اللاعب الوقت الذي يريد أن يتوقف فيه، قبل أن ي...
نفى نادي إيفرتون الإنجليزي إتمام صفقة إعارة المهاجم الإسباني جيرارد دولوفيو حتى نهاية الموسم إلى ميلان الإيطالي.
وكان النادي الإيطال...
أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن وضع الفريق، كونه في منصب القيادة الفنية، م...
أعلنت رئيس مجلس أمناء مؤسسة المبرة الخليفية، سمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة، عن تواصل الاستعداد لعقد ملتقى أثر القيادة والريا...
كرم وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي عددا من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة المتميزين في التحصيل الدراسي والأنشطة ال...
ضمن البرنامج التدريبي لعام 2017 الذي ينظمه مركز وكالة انباء البحرين بنا لتطوير المهارات الاعلامية، أطلقت الوكالة أولى دو...
استقبل وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن إبراهيم المطوع بمكتبه أمس الاعلامية ايمان مرهون، التي أهدته نسخة من رسالة الماجستير التي حصلت عل...
أكد استشاري الغدد الصماء والسكري في مستشفى رويال البحرين الدكتور وئام إبراهيم حسين أن 15 الى 25% من المواطنين ممن هم فوق الـ20 عامًا ي...
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف أن الارتقاء بالبيئة الحضرية للمناطق هي مسؤولية مشتركة بي...
قال رئيس ديوان الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة بيبا أحمد بن زايد الزايد إن الحكومة تسعى إلى الارتقاء...
استقبل وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر بمكتبه بديوان الوزارة عضو مجلس النواب جمال بوحسن، من أجل التباحث في عدد من المواضيع ال...
أجمع عدد من الإعلاميين والأكاديميين على أن الإعلام وعن قصد أو بدونه لازال يسهم في تكريس الصورة النمطية للمرأة البحرينية، مع تقصي...
افتتح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأو...
وجهت عائلة بحرينية نداء عاجلا إلى رئيس الوزراء لتوجيه الجهات المعنية لتوفير مأوى لهم أو التعجيل في منحهم طلبهم الإسكاني وذلك بعد حريق...
زار رئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله آل خليفة ومحافظ المحافظة الجنوبية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سوق البسطة...
اكد مصدر طبي ان طوارئ الاطفال بمجمع السلمانية الطبي يعاني من نقص شديد في الاطباء العاملين فيه، مشيرا الى وجود طبيبين فقط للكشف على 200...
أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان د. عبدالعزيز أبل أن لقاء مجلس مفوضية المؤسسة بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يبث فينا روحا جد...
جزم مشاركون برنامج الأمن الإذاعي الذي تعده وتقدمه إدارة الإعلام الأمني بالتعاون مع إذاعة البحرين بوجود تأثيرات إيجابية ل...
من خلال هذا المنبر أتوجه بندائي لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وأتمنى أن يك...
الى رئيس الوزراء الموقر، أنا ابنة لموظف عمل طوال حياته في قوة دفاع البحرين قبل مماته وأرملة متقاعد من وزارة الاعلام بعد 40 عاما كان خل...
أناشد صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر مساعدتي على حل مشكلتي، فأنا مواطن بحريني اسكن في بيت قمت ببنائه بنفسي بقرض بناء حصلت عليه من وزار...
اناشد وزير التربية والتعليم الموقر د.ماجد النعيمي عبر هذا المنبر الحر واطرح قضيتي التي طرحتها مرارا وتكرارا عبر صحيفة الأيام كل عام با...
أتقدم بالشكر الجزيل الى د. عائشة بوعنق وكيلة وزارة الصحة على ما قامت به من جهود لخدمة موظفي ومراجعي وزارة الصحة منذ توليها المنصب حيث...
نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على نعمه، ومنها نعمة التعليم، فالحمد لله بأننا نتعلم وندرس، في مدارس مهيأة ومتطورة وجديدة ومعلمين من ذ...
مع أهمية إجراء فحوصات لإكتشاف نسبة فيتامين د الا انها مع الأسف الشديد لا تجرى في المراكز الصحية ما يضطر الناس لإجراء مثل هذه...
في الماضي كان يقتصر طب الاسنان على علاج الأسنان من التسوس والامراض الأخرى التي تصيب الاسنان واللثة، أما الآن اصبح طب الاسنان ليس مقتصر...
كشف باحث بريطاني أن تناول وجبة الفطور خطير جدا بالنسبة لكثير من الناس، ولا يقل خطورة عن التدخين، بحسب دراسة حديثة تم إجراؤها.
...
ذكرت شركة "Zillow" العقارية أن قيمة البيت الأبيض ستقدر بـ397.9 مليون دولار في حال عرضه للبيع.
وقد اكتسب البيت...