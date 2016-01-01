كثيرًا ما نسمع أنه ليس هناك حب في العلاقة الزوجية، وأن الحب الذي بدأ متأججًا وقويًا قبل الزواج، سوف ينتهي ويتلاشى، إذ أن الزواج هو العنصر ا...