أعلنت شركة ألمنيوم البحرين (البا) عن تحقيقها أكبر إنتاج سنوي في تاريخها بواقع 971.420 طن متري في سنة 2016، وهو ما يشكل نسبة ارتفاع تبلغ 1.1% مقارنة بإنتاج سنة 2015 الذي بلغ 960.643 طن متري.
وتعليقًا على هذا الإنجاز، صرح الرئيس التنف
استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية يوم أمس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة
في إطار التشاور والتنسيق مع السلطة التشريعية، اجتمع رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا صباح أمس، مع الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بحضور رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس وع
توفي الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني عقب دخوله المستشفى، الأحد، عن عمر يناهز 82 عامًا، إثر وعكة صحية، حسبما أفادت وكالات رسمية. وتولى رفسنجاني رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام، كآخر منصب له، وهي الهيئة المسوؤلة عن حل النزا
وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى العمل على تقوية وتعزيز مصالح وأهداف مملكة البحرين وفق المنظومة الخليجية مع الإدارة الأمريكية الجديدة بما يعزز المصالح المشتركة بينهما، منوها سموه بأهمية التنسيق وال
قتل 18 شخصا على الاقل بتفجيرين انتحاريين استهدفا اسواقا شعبية في مدينة الصدر وحي البلديات في بغداد تبنى داعش مسؤوليته عن احدهما....
قتل 4 جنود إسرائيليين وأصيب 15 آخرون امس الأحد، بعد أن دهستهم شاحنة في حي ارمون هنتسيف بالقدس المحتلة، حسبما أعلنت الشرطة الإسرائيلية،...
نقل النائب الفرنسي اليميني، تييري مارياني، عن رئيس النظام السوري بشار الأسد، قوله إنه مستعد للحوار مع 91 فصيلا معارضا، ف...
ذكرت صحيفة تركية أن منفذ هجوم إسطنبول هو متطرف أوزبكي ينتمي لتنظيم داعش ويدعى حركيا أبومحمد الخراساني.
ونقلت صحيف...
أكد عضو يشتبه بانتمائه إلى تنظيم داعش في ليبيا وتعتقله قوات المشير خليفة حفتر في شرق البلاد، إعدام صحفيين تونسيين فقدا في ليبيا في سبت...
أفادت مصادر عسكرية ميدانية، الأحد، أن دفاعات قوات التحالف العربي دمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه منط...
العراق - سكاي نيوز عربية:
أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، أن قوات الرد السريع تتقدم باتجاه حيي الفرقان والمزارع في مدينة...
أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان أن الأنظمة الأمنية الفرنسية أحبطت 24 ألف هجوم معلوماتي خارجي استهدفت أجهزة الدفاع خلال سنة 20...
من المقرر أن يؤدي إضراب للعاملين بمترو الأنفاق في لندن، إلى ارتباك كبير في المدينة مع بدء أسبوع عمل جديد لملايين من الركاب، عقب انهيار...
قال زيغمار غابرييل، نائب المستشارة الألمانية، إن إصرار بلاده على التقشف في منطقة اليورو أحدث انقساما في أوروبا أكثر من أي وقت مضى، مشي...
عقد رئيسا وزراء العراق وتركيا محادثات السبت في بغداد، وأشارا إلى تحقيق تقدم في حل ملف وجود قوات تركية في معسكر بعشيقة في شمال العراق.<...
ألقت وسائل الإعلام الغربية بأولى المفاجآت عن الهجوم الذي استهدف مطاراً في فلوريدا والذي أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، حيث...
قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اليمني إن وحدات الجيش تمكنت امس السبت، من تحرير مواقع استراتيجية بمحافظة تعز، وفي محافظة صعدة.
قتل 60 شخصًا على الأقل غالبيتهم من المدنيين أمس السبت بانفجار صهريج مفخخ في مدينة أعزاز الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة شمال سوريا،...
شراب حار غليظ يقدم فى ليالي الشتاء الباردة، معروف فى تركيا ودول الشام ومصر.
4 اكواب حليب
6 ملاعق اكل سكر
تتساءل كثير من الزوجات اين يذهب راتب الزوج شهريا وفي اي اتجاه ينفقه، خاصة وانهن لا يستلمن فلسا واحدا منه ودفاع الزوج الوحيد هو التعلل...
عندما أناقش بعض المثقفين أو المهتمين بالأدب والشعر بفرعيه حول المصطلحات المسميات التي أطلقت على الشعر الذي جاء بعد الفصي...
قصيدة ألقاها الشاعر في أمسية شعرية وطنية أقيمت في مملكة البحرين بمناسبة الأعياد الوطنية.
قصايدي مثل النخل وقت ال...
ندعوكم للأمسية الشعرية والتي تقام بالتعاون بين:
مركز عبدالرحمن كانو الثقافي وعلياء حسن ويحييها كل من الشعراء:
علي الأنصاري -...
بمناسبة اليوم الوطني البحريني وبمناسبة مرور 30 عامًا على إصدار كتاب الضوء الأول لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الل...
أكد العقيد محمد راشد الحسيني رئيس مركز شرطة الحد أن المركز، باشر 3397 بلاغًا خلال عام 2016، من بينها بلاغات بالسرقات والمشاكل الأسرية...
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم اليوم الاثنين صوب مدينة زيوريخ السويسرية لمتابعة ليلة التتويج والختام الحقيقي لعا...
اعتبر حارس مرمى نابولي، الإسباني بيبي رينا، أن فريقه يتمتع بقدرات كبيرة، مستشهدا بأداء الفريق أمس في مواجهة سامبدوريا في...
أشاد أوناي إيمري، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بلاعبه حاتم بن عرفة، بعد الفوز الكاسح على باستيا، بسباعية نظيفة، في المباراة ال...
يؤمن روبرت ليفاندوفسكي هداف منتخب بولندا وبايرن ميونيخ، أن الموقع الأفضل لزميله في الفريق البافاري توماس مولر، هو اللعب كمهاجم ثان بجا...
تحدث أسطورة نادي مانشستر يونايتد السابق بول سكولز، عن فرصة الشياطين الحمر في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. ويس...
أكدت تقارير إعلامية أن الدولي الفرنسي باتريس إيفرا، الظهير الأيسر لنادي يوفنتوس الإيطالي، يفضل العودة إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد الإن...
كرر كارل هاينز رومينيجه رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني ورئيس رابطة الأندية الأوروبية، معارضته لمقترح زيادة عدد المنتخبات ا...
اكد البلجيكي جورج ليكنس المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم ان الفريق يسير في الطريق الصحيح، قبل اسبوع واحد من انطلاق بطولة كاس ا...
حسم اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم نادي يوفنتوس مصيره بإتخاذ قرار الرحيل إلى ريال مدريد بشكل نهائي، وذلك حسبما أشارت صحيفة (كور...
نثمن جهود الاتحادات الرياضية في اتخاذها قرارات العقوبة في حق الحكام الذين يقعون في أخطاء تؤثر في نتائج المباريات، إيمانًا من هذه الاتحادات...
دشن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئي...
أعلن الاتحاد البحريني لكرة السلة انتهاء فترة الدخول المجاني إلى المباريات بعد انقضاء الدور التمهيدي من دوري زين البحرين لكرة السلة للرجال،...
أكد سيد أنور شرف رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد البحريني لكرة السلة أنه تم تأجيل انطلاق بطولة كأس زين البحرين لكرة السلة للرجال حتى الخم...
اكد الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة امين عام اللجنة الأولمبية البحرينية عبدالرحمن صادق عسكر دعم اللجنة الأولمبية ال...
حقق منتخبنا الوطني برونزية تاريخية بعد تحقيقه فوزا مستحقا على المنتخب السعودي بنتيجة 79 مقابل 69 في البطولة العربية الثا...
أكد هشام بن محمد الجودر وزير شئون الشباب والرياضة دعمه الكامل لمبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية...
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية امس عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وا...
قال مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق في وزارة الاشغال المهندس سيد بدر علوي إن الوزارة باشرت في تنفيذ مشروع تطوير شارع الشيخ عبدالله، من...
أعربت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة عن فخرها بحصول الشاعر البحريني قاسم حداد على جائزة الشابي للإبداع...
عقدت اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام اجتماعها برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئي...
دعا نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الموارد المائية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، المؤسسات الرسمية والأهلية في دول مجلس التعاون ل...
من جانب آخر، طلب وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق بالتنسيق مع الوكالة المساعدة للخدمات ا...
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي في رد مكتوب على مقترح مجلس بلدي المحرق بإنشاء مدرسة ثانوية للبنات أن الوزارة حددت...
رفضت وزارة شؤون الشباب والرياضة وهيئة الكهرباء والماء مقترح بلدي المحرق بإنشاء مركز شبابي بمجمع 204.
وبررت هيئة الكهرب...
جدد مجلس بلدي المحرق رفضه لقرار هيئة الكهرباء والماء بزيادة التعرفة الكهربائية على المؤسسات الخيرية، وقرر إعادته للوضع السابق باحتساب...
بمناسبة فوز مدرسة رابعة العدوية الابتدائية للبنات بجائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر للتميز ف...
استقبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى امس برنارد رينو فابر سفير جمهورية فرنسا الصديقة لدى المملكة...
تفقد وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة امس مشروع حاضنات هورة ع...
أظهرت الإحصائية التي كشفت عنها إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، بأن إجمالي عدد قضايا المخدرات في شهر أك...
قالت وزيرة الصحة فائقة الصالح إن تقليص صرف المضادات الحيوية لا علاقة له بإجراءات التقشف التي تم اتخاذها، بل إن ذلك يأتي في إطار مشروع...
قصيدة مهداة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمناسبة خروجه من المستشفى سالما معافى بعد أن من الله على...
أصدر ديوان الخدمة المدنية تعديلا بشأن إنشاء لجنة مراجعة وضبط نتائج تقييم نسب الأداء حسب التوزيع الاجباري لنظام إدارة الأداء الوظيفي ته...
أصيب عدة أشخاص بإصابات متفرقة وبسيطة يوم امس، إثر تصادم بين حافلة للنقل العام ومركبتين على شارع الملك فيصل بالقرب من فندق الريجنسي بات...
تدهور صهريج محمل بالإسفلت السائل في الملف الدائري المؤدي الى شارع الشيخ عيسى بن سلمان للقادمين من ناحية شارع الشيخ جابر الاحمد الصباح...
توفيت سيدة بحرينية في مستشفى السلمانية الطبي، متأثرة بإصابتها البليغة، إثر اصطدام مركبة بها على شارع سترة بالقرب من مركز شرطة سترة يوم...
قضت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي هشام عليوة وأمانة سر محمد الحربان، بحبس فتاة بحرينية صماء تبلغ من العم...
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وجمال عوض وأمانة سر عبدالله...
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز أبوالعز وأمانة سر يوسف بوحردان، تأ...
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ع...
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، باعت...
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وجمال عوض وأمانة سر عبدالله...
بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة محاكمة مدير إدارة مشاريع شركة مملوكة بالكامل وتابعة لهيئة التأمينات الاجتماعية، بتهمة المساعدة وا...
بالإشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء الأيام يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2016، تحت عنوان (خدمات متعثرة) بشأن طلب صيانة دو...
نحن اولياء امور الطلبة في احدى المدارس الخاصة التي باتت ترفع في رسومها الدراسية كل عام دون مبرر، حيث استلمنا قبل اسبوع رسائل نصية تفيد...
شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة تقدمت بطلب اسكاني منذ العام 2008، حصلت على اوامر من مكتب سمو رئيس الوزراء الموقر في سنة 2013 بمنحي وحدة س...
ها هي الأيام تمضي، والسنون تلي بعضها البعض، أناس يأتون الى هذه الدنيا وأناس يودعونها، وهكذا هي الحياة. يوم فرح ويوم حزن، وها نحن اليوم نتذك...
سؤال موجه إلى كل من يهمه الأمر عن هذا الاختصاص (المماشي الرياضية) وما أعنيه بالأخص ممشى شارع الاستقلال بمدينة عيسى لأنني من رواده أي أ...
اتوجه بندائي الى رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان آل خليفة لمنحي وحدة سكنية، فانا متقدم بالطلب منذ العام 1997 ومن سكنة مدينة الرفاع...
عبر هذه المقالة أود أن ألقي الضوء على عيادة الأسنان بمركز يوسف بن عبدالرحمن إنجنير الصحي بمدينة عيسى، بما أن العيادة وفي الفترة الصباح...
كشف باحثون في جامعة "بوسطن" الأمريكية، أن تحليلا بسيطا للدم قد يساهم في معرفة قابلية الأشخاص للإصابة بالأمراض مستقبلا ويعطي مدة ت...
وجدت دراسة أجريت بإسبانيا أن إضافة ثمرة الجوز أو الجميز إلى النظام اليومي قد يساعد الأفراد على تجنب بعض المشاكل الصحية.
وتبين...
أفضت أبحاث أجريت في جامعة ليمريك الإيرلندية إلى إعادة تصنيف جزء من الجهاز الهضمي للإنسان على أنه عضو .
واكتشف الجراح البروفي...
أظهرت دراسة حديثة أن الحمل يؤدي إلى تغييرات مهمة في الدماغ تدوم لسنتين على الأقل وتسمح بتحضير الأم لمتطلبات الاهتمام بالطفل.
و...
تعتبر الشامة أو "حبة الخال" علامة من علامات الجمال، خصوصا عندما تكون في الوجه أو الرقبة أو حتى الكتفين، ولكنها قد تتحول من نعم...
حذر المعهد الاتحادي للحماية من الإشعاع من أن الأشعة فوق البنفسجية الاصطناعية، كالأشعة المنبعثة من أجهزة التسمير، ترفع خطر الإصابة بالسرط...
لاشك أن الشموع عديمة اللهب تعتبر أكثر أماناً من أية شموع تقليدية، ولكن وفقاً لخبراء صحة أميركيين فإن خطر الشموع عديمة اللهب الصناعية يكم...
قد تزعم عيادات الطب البديل التي تستخدم الإبر الصينية أو الطب التجانسي (الهوميوباثي) أنها تعالج الحساسية والربو لكن دراسة في كندا...
البازلاء الخضراء هي أحد أكثر الخضراوات قيمة غذائية، وتمتاز بطعمها السكري الشهي اللذيذ. وتحتوي البازلاء على العديد من الفوائد
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وجَّه موقع الجمعية الألمانية لجراحي العظام نصيحة للمواطنين بالسير مثل الطيور المائية؛ إذ يميل بالجذع إلى الأمام مؤديًا إلى تمركز الثقل ع...
تتصادف هذه الفترة مع ذروة الامتحانات في الكثير من الدول العربية، ولا يمضِي يوم دون أن يشتكي الطلاب من ازدحام المواعيد والمعلومات والاخ...
عبّر بعض الأشخاص في "تويتر" عن دهشتهم من خبر عن حكم من محكمة إماراتية بحبس فتاة وشاب إماراتيين ستة أشهر عن تهمة الزنا، وجلد ال...
قدّم وزير الشباب في حكومة البرازيل استقالته عقب تصريحاته بشأن مقتل عدد من النزلاء في أعمال شغب بأحد السجون.
وقدم الوزير برونو...
مارش فردوس، مطعم شرق أوسطي في مدينة مونتريال بكندا، بدأ بتوفير الطعام مجاناً للمشردين قبل حوالي 4 أشهر.
وتقول لافتة عُلقت خارج...
تعرضت فتاة شابة إلى موقف مفزع بينما كانت واقفة على الشاطئ، فقد تعرضتت الفتاة البرازيلية إلى صاعقة رعدية اوقعتها على الأرض....
فتتحت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، السبت، بمشاركة الفنان حسين الجسمي، ووسط إقبال جماهيري ضخم من كل...
نشرت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق صورة حذاء وأسفله عبارة " كلام الناس"، عبر حسابها الرسمي بموقع Instagram"، مشيرة إلى...
تعرضت مذيعة لموقف محرج على الهواء، بعد أن شرعت في تعديل ملابسها على الهواء.
حيث شرعت المذيعة، في تعديل ملابسها على الهواء ظناً...
كشفت تقارير اعلامية دنماركية أن شقيق الفنانة السورية شيندا خليل قتلها بعد رفضها اعطائه المال، لأنه كان يريد العودة الى بلده والاشتراك في...
في واقعة تعتبر الأولى من نوعها سجلت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي 19 مخالفة رادار وقعت خلال ساعة واحدة على شارع الشيخ زايد من...
اشتعل موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسبب مقطع فيديو مأساوي نشرته سيدة مصرية لقيام مشرفة بتعذيب طفل يتيم من خلال صب الماء الب...
كشفت مصادر صحفية أن الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان بالسعودية نجحت في القبض على الأب (رجل أمن متقاعد) المتهم في قضية التحرش الجنسي باثن...
عفا مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، عن متصلة صارحته على الهواء باغتيابه والإساءة إليه في أحد المجالس، مطالبا...
حلّت الفنانة اللبنانية مايا دياب ضيفة مع الإعلامي المصري عمرو أديب، ضمن حلقة "رأس السنة" الإستثنائية.
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في سابقة تعد الأولى من نوعها في مصر، ضبطت سيدة ابنتيها في وضع مخل بالآداب مع جدهما عن طريق الصدفة.
وكانت صدمة الأم في أنها لم...
تسبب الآي كلاود بطلاق عروس لم يمض على زواجها ستة أشهر فقط. وفي التفاصيل أن الزوجة تلقت من زوجها هدية عبارة عن جوال جديد وطلبت منه وضع شر...